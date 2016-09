Ticker

Entlassungen und Schrumpfkurs bei Air Berlin

dpa Berlin. Air Berlin entlässt Mitarbeiter, schrumpft die Flotte und schließt Standorte. Bis zu 1200 Mitarbeiter werden ihre Jobs verlieren, ein Teil der Flugzeuge geht an die Lufthansa. Von den 40 betroffenen Fliegern geht der Großteil an die Lufthansa-Billigtochter Eurowings. Die Berliner stecken in einer desolaten finanziellen Lage. Die mit fast einer Milliarde Euro verschuldete zweitgrößte deutsche Fluglinie wird schon seit Jahren von ihrer arabischen Großaktionärin Etihad mit immer neuen Millionenspritzen in der Luft gehalten.