Ticker

Entlassungen bei Air Berlin - Lufthansa stärkt Billigsegment

dpa Frankfurt. Air Berlin zieht die Notbremse: Die angeschlagene Fluggesellschaft will bis zu 1200 Mitarbeiter entlassen und einen Teil ihrer Flotte an die Lufthansa abgeben. Das gab das Unternehmen bekannt. Lufthansa will bis zu 40 Flieger der zweitgrößten deutschen Airline samt Besatzungen für sechs Jahre anmieten. Der Großteil soll für die Billigtochter Eurowings fliegen, wie Lufthansa mitteilte. Die mit fast einer Milliarde Euro verschuldete zweitgrößte deutsche Fluglinie Air Berlin wird seit Jahren von ihrer arabischen Großaktionärin Etihad mit Millionenspritzen in der Luft gehalten.