Enschede: Studenten ziehen in alte Klinik

Das ehemalige Krankenhaus „Medisch Spectrum Twente“ im Herzen Enschedes soll in ein „Studentenparadies“ umgewandelt werden.

Enschede. Eine entsprechende Vereinbarung hat jetzt der Projektentwickler Jacky Scherens mit der Saxion-Fachhochschule getroffen. Scherens soll das alte Krankenhaus in den Stadtcampus der Hochschule einbinden.

In dem ehemaligen Krankenhaus sollen neben Studentenwohnungen auch Geschäftsräume für Jungunternehmer und Fabriklaboratorien eingerichtet werden, in denen Studenten nach Herzenslust forschen und experimentieren können, berichtete die Enscheder Tageszeitung „De Twentsche Courant/Tubantia“. Selbst an Fitness-Räume sei gedacht.

Ferner sollen auch die Parkplätze vor dem Gebäudekomplex verschwinden, das „Studentenparadies“ soll allgemein baulich offener und zugänglicher werden. Insgesamt seien Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro vorgesehen, hieß es in dem Bericht des „Twentschen Courant“.