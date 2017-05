Region

Enge Straßen bereiten Müllabfuhr Probleme

Der Landkreis Emsland und die Entsorgungsbetriebe haben ein Problem. In einigen Straßen können Müllwagen kaum rangieren und neuerdings dürfen sie auch nicht mehr rückwärts fahren.

Meppen. Viele Sackgassen und kleinere Stichstraßen im Emsland bereiten den Fahrern der Entsorgungsfahrzeuge große Schwierigkeiten. Außerdem dürfen die Müllwagen bei der Abfuhr künftig aus versicherungstechnischen Gründen nicht mehr rückwärts fahren. Der Landkreis und die Entsorgungsbetriebe suchen nun nach einer Lösung.

Video Neue Branchenregeln für die Abfallentsorgung Lingen/Meppen: Müllabfuhren sollen nicht mehr rückwärts in Sackgassen oder Seitenstraßen fahren, um Mülltonnen zu leeren. Das geben die aktuellen Branchenregeln vor. Die Unternehmen in der Region stellt das vor Probleme.



Festgelegt ist, dass Müll, egal ob in einer Tonne oder in Säcken, nur dort abgeholt werden darf, wo das das rund 20 Tonnen schwere Sammelfahrzeug vorwärtsfahren kann. Dezernent Dirk Kopmeyer erläuterte, dass es das Ziel sei, vernünftige Lösungen für sämtliche Beteiligten zu erarbeiten: „Wir wollen, dass eine kunden- und bürgerfreundliche Entsorgung stattfindet.“

Durch schwere Unfälle in der Vergangenheit seien die Unternehmer aber besonders sensibilisiert, was die Transporte angehe. Man müsse sämtliche kritische Straßenzüge untersuchen, meinte Kopmeyer. Erst dann werde entschieden, ob es eine gefahrlose Ausnahme geben könne. „Wir werden hier auch eng mit Städten und Gemeinden kooperieren.“

Man müsse dafür sorgen, dass nicht alles zugeparkt sei. Vor allem Wendehämmer stellten ein enormes Problem für die Müllwagen dar. „Vielleicht kann man auch die eine oder andere Durchfahrtsbeschränkung oder manchen Poller infrage stellen“, so der Dezernent. Denkbar sei, dass ein Lkw künftig nicht in alle Straßen einfährt. Dann müssten die Tonnen und Säcke an den Abfuhrtagen direkt an die nächstgrößere Straße gebracht werden. Kopmeyer sagte, man wisse derzeit nicht, wie viele und welche Straßen als problematisch gelten könnten. „Es braucht seine Zeit, und es wird nicht schlagartig die Müllabfuhr eingestellt“, zerstreute der Vertreter des Landkreises Sorgen, dass Anlieger auf dem Müll sitzen bleiben könnten. „Leider werden wir dort, wo das Rückwärtsfahren aus Gründen der Sicherheit nicht erlaubt werden kann, die Bürger um ihre Mithilfe bitten müssen.“ Es werde aber jeder Einzelfall angesprochen, versicherte Kopmeyer.

Michael Finnern vom Entsorgungsunternehmen HMS ging auf die Situation ein, dass im Winter bei spiegelglatten Straßen niemandem zugemutet werden könne, die eigenen Tonnen und die der Nachbarn von einer Neben- an eine Hauptstraße zu ziehen. „Dann fahren wir nach und geben frühzeitig einen neuen Termin bekannt“, so Finnern, der hier auch eine Gefährdung für die Fahrer sah.

Auf die Frage am Beispiel Winkelstraße in Meppen, ob es nicht sehr viel verlangt sei, dass Nachbarn für ältere oder kranke Anwohner ständig drei Tonnen (blau, grau, braun) plus Säcke für Plastikmüll bis zur Königstraße schleppen sollten, antwortete Beate Friedmann vom Entsorgungsunternehmen Augustin, dass man gemeinsam mit den Kommunen die Dinge lösen müsse: „Wir müssen für die Mitarbeiter und die Bürger in gleichem Maße Sorge tragen.“

Friedmann und Finnern schlossen aus, dass Fahrzeuge kleinerer Baugröße zum Einsatz kommen könnten, da auch diese von der Wendetechnik her nicht passen würden. Und bei Verwendung eines Bulli oder Sprinter müsste man diese nach nur einem Straßenzug an einer Zwischenstation entleeren, um weitermachen zu können.

Dezernent Kopmeyer wollte die Lösung mit kleineren Fahrzeugen nicht gänzlichausschließen, fügte aber an, was gewünscht werde, müsse auch bezahlt werden. Heinz Bökers vom Abfallwirtschaftsbetrieb Emsland machte darauf aufmerksam, dass jeder Bürger rechtzeitig informiert werde und niemand wegziehen müsse, wenn er in einer Sackgasse wohne.