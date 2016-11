Obergrafschaft

Endlich besseres Netz für Landgemeinden?

Das ärgert die Dorfbewohner besonders: Sie haben oft kein Handynetz und auch die Internetgeschwindigkeit lässt ihrer Meinung nach zu wünschen übrig. Damit haben nun zwei Bewohner den Bentheimer Bauausschuss konfrontiert.

Bad Bentheim. Gleich zwei Zuhörer brachten in der Sitzung des Bentheimer Bauausschusses am Montagabend das Thema Internetverbindung und Handynetz in den Landgemeinden zur Sprache. Berthold Jonas aus Bardel wollte wissen, warum sich die Stadt nicht an einer Gesellschaft zur Versorgung mit Glasfaser von Gemeinden in der Niedergrafschaft beteiligt habe. „Wir hatten davon keine Kenntnis“, antwortete der Erste Stadtrat Heinz-Gerd Jürriens. Die Verwaltung sei aber dabei für die Randbereiche nach Lösungen zu suchen und habe dafür auch Geld im Haushalt eingeplant. Derzeit würde eine auf Funk basierende Technik geprüft.

Handynetz

Heiner Willenborg-Plettenberg ebenfalls aus Bardel forderte die Verwaltung auf, auch in puncto Handyverbindung in den Landgemeinden endlich aktiv zu werden. Denn die reiche bei Weitem nicht aus.