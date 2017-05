Lokalsport

Emotionales Kreisderby endet torlos

Das Bezirksliga-Spiel zwischen dem SV Wietmarschen und TuS Gildehaus dauerte 102 Minuten. Das Ergebnis entsprach den Kräfteverhältnissen.

SV Wietmarschen –TuS Gildehaus0:0

Tore: keine.

Die Wietmarscher und Gildehauser Bezirksliga-Fußballer lieferten sich ein emotionales Kreisderby, das sage und schreibe 102 Minuten dauerte. SVW-Betreuer Werner Borggreve wertete das torlose Remis als verdient und stellte fest, dass die Partie auch 3:3 oder 4:4 hätte enden können.

Die Gäste begannen beide Spielabschnitte zielstrebiger, der SV Wietmarschen konnte sich aber jeweils befreien. Die beiden größten Chancen des Spiels verbuchten die Gastgeber durch Patrick Keen. Der Stürmer schoss eine Direktabnahme aus kurzer Distanz über das Tor (22.) und verfehlte in der 81. Minute ein weiteres Mal das TuS-Gehäuse.

Zu Beginn des Spiels hatte Daniel Zwafing (5.) für den TuS die Chance auf das 1:0 vergeben. Etwas später musste SVW-Keeper Thomas Stegemann Kopf und Kragen riskieren, um sein Team vor einem Rückstand zu bewahren. Auf der Gegenseite scheiterte Patryk Tyrtania in der 34. Minute an TuS-Torhüter Yannik Dauwe.

Nach der Pause drückte der TuS Gildehaus und hatte Chancen durch Jonathan Swieter (54.) sowie Anas Alhelou (59.). Für die Gastgeber köpfte Tyrtania neben das Tor (67.). Die Wietmarscher ärgerten sich, dass die Gildehauser weiterspielten, als David Even gegen die Bande prallte und außerhalb des Feldes liegen blieb. In der Folge zog Robert Hopmann gegen einen Gästespieler die Notbremse und wurde des Feldes verwiesen.

Union Lohne –SV Eintracht TV2:2 (0:0)

Tore: 1:0 Dak (50.), 1:1 Hilberink (55.), 1:2 Kamp (58.), 2:2 Konate (77.).

„Es war alles dabei“, sagte Ralf Cordes, Trainer von Union Lohne, nach dem Remis in der Fußball-Bezirksliga. Beide Teams unterhielten die Zuschauer mit einem „sehr hektischen und sehr emotionalen Spiel“ (Cordes).

Mitte der ersten Hälfte begann die wilde Fahrt: Die Nordhorner vergaben durch Sergen Dönmez einen Elfmeter, den Union-Keeper Markus Schulten parierte (24.). „Überragend gehalten“, staunte Lohnes Coach Cordes. Im Gegenzug erzielte Union ein Tor, doch weil der Ball von der Trinkflasche von Eintracht-Keeper Piotr Grzesiak ins Feld zurücksprang, ließ der Referee weiterspielen (25.). „Sowas habe ich noch nicht erlebt“, staunte Cordes erneut.

Nachdem Nordhorns Fabian Weidekat wegen Beleidigung Rot gesehen hatte (27.), nutzte Union die Überzahl zum 1:0, das Viktor Dak per Kopf machte (50.). Eintracht traf aber per Freistoß von Steffen Hilberink zum 1:1 (55.), Kevin Kamp legte das 2:1 nach (58.). Erst in der Endphase spielte Union die nummerische Überlegenheit aus und nutzte eine von vielen Chancen zum 2:2 (77.).

VfL Weiße Elf –SV Meppen II2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Brode (45.+1), 1:1 Krüssel (57.), 2:1 Kepplin (64.), 2:2 Püschel (79.).

Trainer Thomas Kleine Lögte bilanzierte für den Nordhorner Fußball-Bezirksligisten VfL Weiße Elf trotz zweimaliger Führung einen glücklichen Punkt. Die Meppener Reserve wurde erneut durch drei Spieler aus dem Regionalliga-Kader verstärkt. „Da war viel Qualität auf dem Platz“, kommentierte Lögte das Mitwirken von Marc Schnier, Thorben Deters und Youri Ter Arkel bei den Gästen. Zudem hatte der gastgebende Tabellendritte nach Ansicht seines Trainers „nicht gerade den besten Tag erwischt“.

Nach einer guten Anfangsphase erlahmte der Schwung der Nordhorner. Und sie hatten Glück, dass ihr Torhüter Florian Bloemen gute Chancen der Emsländer zu Nichte machte und Verteidiger Marten Veldmann einmal auf der Linie klären konnte. Da war die 1:0-Halbzeitführung durch ein Tor von Spielertrainer Dennis Brode in der Nachspielzeit ein wenig glücklich.

Den Ausgleich der Meppener konterten die Nordhorner durch ein Kopfballtor von Timo Kepplin (64.). Und nach dem neuerlichen Ausgleich hatten die Nordhorner Glück, dass sie zwei große Chancen des Tabellenelften aus dem Emsland auf der Linie klären konnten.

FC Schüttorf 09 –Conc. Emsbüren4:1 (3:1)

Tore: 1:0 Nacar (13.), 1:1 Wessling (22.), 2:1 van der Veen (35.), 3:1 Klümper (37.), 4:1 Bayraktar (74., Foulelfmeter).

Der FC Schüttorf 09 hat seine Aufgabe gegen den Tabellendrittletzten aus Emsbüren souverän gelöst. „Die hätten sich nicht beklagen dürfen, wenn die Niederlage am Ende zweistellig geworden wäre“, sagte Schüttorfs Trainer Michael Schmidt. Sein Team begann gut und ging bereits in der Anfangsviertelstunde in Führung: Bertino Nacar verwertete eine Hereingabe von Lukas van der Veen zum 1:0 (13.). Auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste ließen sich die Obergrafschafter nicht beirren und legten noch vor der Pause zwei Tore nach: Lukas van der Veen sorgte mit einem „Flatterball“ (Schmidt) aus 30 Metern für das 2:1 (35.), Floris Klümper erhöhte auf 3:1 (37.). Zu Beginn der zweiten Hälfte probierte Emsbüren mit einem letzten Aufbäumen, noch einmal die Wende zu schaffen. Doch nachdem der FC 09 das Anrennen der Gäste überstanden hatte, kontrollierte er das Geschehen. Mit den zahlreichen Torchancen gingen die Schüttorfer allerdings fahrlässig um: Nur Eray Bayraktar traf mit einem Foulelfmeter noch zum Endstand ins Netz (74.). „Bei einem 4:1 darf man aber auch nicht allzu kritisch sein“, meinte 09-Coach Schmidt.