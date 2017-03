Niedergrafschaft

Emlichheimer Schüler inszenieren „Antigones Traum“

Ist Rebellion sinnlos? Dieser Frage geht das Stück „Antigones Traum“ auf den Grund. Aufgeführt wurde es vor Kurzem von Schülern des Gymnasiums an der Vechte unter der Leitung von Theresa Sperling.

Emlichheim. Wieder ist Theresa Sperling mit ihrem Kursus „Darstellendes Spiel“ der Jahrgänge 9 und 10 des Gymnasiums an der Vechte eine eindringlich-bewegende Inszenierung gelungen. „Antigones Traum“ folgt in der Grundstruktur der „Antigone“ des Sophokles aus dem Jahre 442 vor Christus. Bei Sophokles stehen sich Antigone und Kreon gegenüber. Sie sieht es als ihre Pflicht an, den beim Angriff auf die Vaterstadt gefallenen Bruder Polyneikes zu begraben, wie es ihre religiöse Überzeugung erfordert. Kreon, ihr Onkel und derzeitiger König, verbietet das Begräbnis des Feindes der Stadt und ihrer Götter. Antigone übertritt dieses Verbot und büßt dafür mit ihrem Leben.

Sperling hat in ihrer Textfassung die sophokleische Vorlage konsequent entmythologisiert. Nicht religiöse Gegensätze bestimmen hier den Konflikt, sondern unterschiedliche Lebensentwürfe von Individuen nach dem Vorbild der anouilhschen „Antigone“ von 1944. Hat man bei Anouilh die Antigone als Vertreterin der Résistance gedeutet, so kann man in Sperlings Entwurf das Auftreten der Protagonistin als Ausdruck jugendlicher Rebellion gegen das System der Erwachsenen (oder der Elite?) verstehen.

Freilich zeigt sich diese Rebellion insofern in differenzierter Form, als, wie häufig in Sperlings Inszenierungen, die Rolle der Antigone von fünf Spielerinnen (Paula Harms-Ensink, Sarah Kuipers, Alina Maatmann, Friederike Schoemaker, Katharina Teunis) mit je unterschiedlichem Charakter gestaltet wird. Entsprechend ist auch die angepasstere Schwester Ismene mit Anne Borrink, Debora kleine Balderhaar, Anna Hans und Marina Klaassen mehrfach besetzt.

Im Gegensatz zur griechischen Vorlage setzt die Aufführung mit einer Szene aus dem Kinderleben ein, in der das unterschiedliche Wesen der Schwestern (Noreen Arends als Antigone) und die Aggressivität der Brüder Eteokles und Polyneikes (Sander List und Vincent Renker) motiviert werden.

Durchgehende Spannung

Ein genial einfaches Bühnenbild schafft den Rahmen des Spiels. Vor einer Betonstein-Imitation erhebt sich ein Baugerüst. Im Vorspiel dient es als Klettergerüst, im Weiteren als Stadtmauer, von der herab Kreon (Joris Büter) und Eteokles (Yannis Tieneken) auf Antigone einzuwirken sich bemühen, während Königin Eurydike (Alexandra Bloemendal) zu beschwichtigen versucht.

Für die Lichtregie sorgt Ole Jansen, wobei besonders die Stroboskopeffekte zur Verdeutlichung der Kriegssituation und beim Auftritt des Chores eindrucksvoll wirken. Alina Maatmann verleiht dem Spiel durch karges Klavierspiel Effekte.

Alle jungen Schauspieler (15- und 16-Jährige!) gestalten ihre Texte durchweg angemessen und sorgen damit zugleich für eine durchgehende Spannung der Inszenierung. Besonders hervorzuheben ist hier Firas Khalils Verkörperung des Hämon, der sich nicht nur sprachlich auszeichnet, sondern auch in den Dialogen mit Antigone seiner Zärtlichkeit in kontrollierter Gestik Ausdruck verleiht. Ein schönes Beispiel für die Sicherheit in der Rolle liefert Joris Büter, als ihm das Wort „Loyalität“ durchaus nicht über die Lippen will und er schnell auf „Respekt“ ausweicht.

Wie immer in Theresa Sperlings Inszenierungen ist die Choreografie der Gruppe ein Markenzeichen der Aufführung. Ein beeindruckendes Beispiel ist der Bericht der vier Ismenen über den Kampf um Theben, den sie vor der Leiche des Polyneikes (Leon Meppelink) mit ihren Teddybären geradezu erschütternd gestalten.

Herrliches Geplapper

Ein Lob gebührt den Darstellerinnen der Wächter. Schon bei Sophokles ist der Wächter als „comic relief“-Rolle gedacht. Zoe Konjer und Annabel Gosink bringen durch ihr herrliches Geplapper und ihre Slapstick-Einlagen ein überzeugend heiteres und damit entlastendes Element in den tragischen Verlauf des Spiels.

Während die Zuschauer den Saal betreten, stehen die Spielerinnen und Spieler aufgereiht an den Wänden des Saales, links die weiß gekleideten, rechts die schwarz gekleideten. Am Schluss verlassen alle Akteure mit den Worten „Dies ist nicht meine Heimat“ die Bühne und reihen sich wieder zur Ausgangstellung auf. „Der Vorhang zu, und alle Fragen offen“ möchte man mit Brecht sagen.

Welch ein eindrucksvolles Arbeitsergebnis!