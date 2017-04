Niedergrafschaft

Emlichheimer feiern fröhliches Frühlingsfest

In eine Festmeile verwandelte sich am Sonntagnachmittag der Emlichheimer Ortskern. Denn die örtliche Werbegemeinschaft hatte zum 12. Frühlingsfest eingeladen. Auch die umliegenden Geschäfte hatten geöffnet.

Emlichheim. Wer am Sonntagnachmittag in die Ortsmitte von Emlichheim kam, wurde mit stimmungsvoller Partymusik empfangen. Zum zwölften Mal veranstaltete die Werbegemeinschaft das Frühlingsfest. Obwohl Emlichheim in diesem Jahr nicht das Ziel des „Grafschafter Anfietsen“ war, bildeten sich auf den kleinen Gehwegen entlang der Hauptstraße ab und an kleine Staus, denn zahlreiche Grafschafter ließen es sich bei diesem Wetter nicht nehmen, auf ihre Fahrräder zu steigen und einen Stopp beim Frühlingsfest zu machen.

Doch nicht nur die Sonne lockte die Menschen an, auch das gebotene Programm konnte sich sehen lassen. Ein echter Kindermagnet war das Schminken an der Wilsumer Straße. Hier ließen sich die kleinsten Gäste in Tiger, Prinzessinnen oder Superhelden verwandeln. Mit dem perfekten Make-Up konnten sie an der nächsten Ecke auf einen riesengroßen, bunt gekleideten jungen Mann treffen. Der Straßenkünstler bastelte den Kleinen lustige Tiere oder Autos aus bunten Luftballons. „Kann ich auch einen roten Hut haben“, fragte eine kleine Besucherin den Künstler. Und auch diesen Wunsch konnte ihr der über zwei Meter große Mann erfüllen.

Auch für die großen Festbesucher gab es einiges zu sehen. So hatten etwa die „Schlepperfreunde Vechtetal“ ein paar Oldtimer-Traktoren mitgebracht, die bestaunt werden konnten. Die Schlepperfreunde standen für Fragen rund um Instandhaltung, Leistung und Alter der Oldtimer zur Verfügung. Während die Männer bei den Traktoren stehen blieben, kamen nur wenige Schritte weiter die weiblichen Besucher voll auf ihre Kosten. Mit etwas Glück konnten sie vor der Volksbank bei einem Gewinnspiel Kosmetik-Produkte gewinnen.

Großes Getummel gab es auch auf dem Burhook. Der Platz war an diesem Tag autofrei. Nur die Einsatzwagen der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Emlichheim standen dort. Die Besucher konnten sich über die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen informieren und die Technik der einzelnen Fahrzeuge kennenlernen. Ein Hingucker war das Autowrack mitten auf dem Platz. Groß und Klein konnten in den Wagen schauen und hautnah erleben, wie ein Auto aussieht, nachdem es sich ein paar Mal überschlagen hat.

Kinder und Junggebliebene, die weniger technikinteressiert waren, hatten die Möglichkeit, sich auf der großen Hüpfburg auszutoben oder ein paar Runden in den Karussells zu drehen.

Schnäppchenjäger kamen entlang der Hauptstraße auf ihre Kosten. Die örtlichen Geschäfte hatten am vergangenen Sonntag extra für das Frühlingsfest geöffnet und präsentierten ihre neuen Kollektionen für den kommenden Frühling mit attraktiven Angeboten.

Wer nach einem ausgiebigen Bummel Stärkung brauchte, bekam an jeder Ecke etwas geboten. So hatte das Mehrgenerationenhaus seine Türen geöffnet und zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Und auch die Feuerwehr ließ die Besucher nicht verhungern und versorgte sie mit Pommes oder Bratwurst.

Eine Anlaufstelle für viele Gäste waren die Getränkewagen und die Eisdiele. Auf den zahlreichen Bierbänken und Stühlen sah man aber nicht nur durstige Gesichter. Viele nutzen die Sitzgelegenheiten, um zu entspannen, Sonne zu tanken und den Frühling mit Freunden und Familie zu begrüßen.