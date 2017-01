Lokalsport

Emlichheim und Uelsen Gruppensieger

Die beiden Kreisligisten haben beim Hallenfußballturnier von Grenzland Laarwald die Endrunde erreicht. Auch die Niederländer aus Noordscheschut und Pesse sind dabei, wenn am Sonntag der Volksbank-Cup ausgespielt wird.

fh Emlichheim. Union Emlichheim, Noordscheschut, Olympia Uelsen und SV Pesse haben sich am Donnerstagabend zum Auftakt des Hallenfußballturniers von Grenzland Laarwald um den Volksbank-Cup für die Endrunde am Sonntag qualifiziert. In der Vorrundengruppe 1 hatten sich der SCU und Noordscheschut schon vor dem direkten Duell im letzten Gruppenspiel das Weiterkommen gesichert. Das 1:1 sicherte Union in heimischer Umgebung mit sieben Punkten den Gruppensieg, während die Niederländer mit fünf Zählern Zweiter wurden.

In der Gruppe 2 hatte der SV Pesse nach zwei Siegen zum Auftakt schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Uelsen den Sprung in die Endrunde sicher. Mit einem 6:0-Erfolg zog der Kreisligist nach Punkten gleich und verdrängte die Niederländer wegen der besseren Torbilanz von Platz eins. Mit Kevin Pamann stellte Uelsen auch einen der besten Torschützen, der wie Tom Koopmann (Pesse) und Lauren Lanning (Noordscheschut) drei Tore erzielte. Am Freitag geht es in der Vechtetalhalle (19.15 Uhr) mit dem zweiten Vorrundentag weiter.