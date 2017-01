Ticker

Ellen DeGeneres räumt bei People's Choice Awards ab

dpa Los Angeles. Ellen DeGeneres hat ihre Trophäensammlung weiter vergrößert. Bei der Vergabe der People's Choice Awards in Los Angeles gewann die US-Komikerin gleich drei Preise: als beste Talkshow-Moderatorin, für die Vertonung des Zeichentrickhits „Findet Dorie“ und in der Sparte „Komödiantische Zusammenarbeit“ für ein witziges Video mit Britney Spears. Tom Hanks holte in der Sparte „Beliebtester Drama-Schauspieler“ seine sechste Trophäe. In der Sparte „Film-Ikone“ setzte sich Johnny Depp durch.