Ticker

Elfstündige Waffenruhe für Aleppo soll in Kraft treten

dpa Aleppo. In Aleppo in Syrien soll heute Morgen eine elfstündige Waffenruhe in Kraft treten. Die Großstadt ist das am stärksten umkämpfte Gebiet in dem Bürgerkrieg. Die Waffenruhe sollte um 7.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit beginnen. Russland und Syrien hatten die Feuerpause am Montag einseitig verkündet. Die Waffenruhe soll Rebellen und Zivilisten nach russischen Angaben die Möglichkeit geben, den von Regimegegnern kontrollierten Osten der Stadt zu verlassen. Die Rebellen lehnen allerdings einen Abzug ab.