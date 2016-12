Lokalsport

Eissporthalle: ECN wirbt für Zwischenlösung

In der nächsten Saison droht die Schließung der sanierungsbedürftigen Eissporthalle. Der EC Nordhorn wirbt für eine Zwischenlösung in der Spielzeit 2017/18.

how Nordhorn. Spätestens nach den jüngsten Erfolgen beim Tabellenzweiten Rostock (7:2) und am Sonntag gegen den Dritten aus Harsefeld (13:1) rechnen auch die größten Pessimisten beim EC Nordhorn wohl nicht mehr damit, dass noch irgendjemand die Nordhorner auf dem Weg zur Meisterschaft in der Eishockey-Verbandsliga aufhalten kann. Angesichts der Dominanz in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse planen auch die ECN-Verantwortlichen um Dominik Kuprecht und Christiane Preuß längst mit einem weiteren Aufstieg. „Die Regionalliga ist genau die richtige Spielklasse für unsere Mannschaft. Dort können die Zuschauer richtig gutes Eishockey sehen“, sagten die Vorstandsmitglieder bei einem Treffen mit Politikern und Sponsoren am Rande des jüngsten Heimspiels. Und geht es nach den Vorstellungen des Vereins, bestreiten Kapitän Alex Zimbelmann und Co. ihre Regionalligaspiele nächste Saison in der heimischen Eissporthalle. Der Landkreis geht aktuell allerdings von einer Schließung im Winter 2017/18 aus.

Hintergrund: Eine Genehmigung des Gewerbeaufsichtsamts für die bestehende, aber veraltete Kühlanlage liegt nur noch für diese Saison vor. Die Kreisverwaltung will den Hallenbetrieb abgeben. Im Herbst gaben zwei Gruppen einen Vorschlag für die weitere Nutzung ab, aber erst im Frühjahr wird der Kreistag über diese Varianten entscheiden – und anschließend müssen Bau und Betrieb ausgeschrieben werden.

Der ECN gehört – ebenso wie der Nordhorner Unternehmer Siegfried Otte – zu einer der Gruppen, die ein Konzept zur weiteren Nutzung vorgelegt haben. Diese Gruppe hat sich auch zum Ziel gesetzt, den nächsten Winter mit Hilfe einer temporären Eisanlage zu überbrücken, ähnlich wie sie derzeit bei einigen Weihnachtsmärkten genutzt werden. „Vor der Halle würde ein externes Aggregat aufgestellt, das das Eis aufbereitet. Diese Lösung ist relativ kostengünstig umsetzbar“, warb Kuprecht für dieses Vorgehen. Derzeit würden Angebote eingeholt, im Januar will sich die Gruppe an den Landkreis wenden.

Der Verein sieht bei einer Schließung seine Ziele in Gefahr. Aktuell erfährt der ECN gerade bei Kindern einen großen Zulauf. Was die Jüngsten schon gelernt haben, zeigten sie am Sonntag in der Pause der Verbandsligapartie. Denn in einem Einlagespiel überwanden sie gleich mehrfach die Torleute – und das waren keine geringeren als Marek Hanisz und Marcel Zinke aus der ersten Mannschaft.