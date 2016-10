Lokalsport

Eishockey: EC Nordhorn gewinnt 10:3 in Hamburg

Gegen den gastgebenden Hamburger SV 1b hatte der Nordhorner Eishockey-Verbandsligist kaum Probleme, weil er zu Beginn in der Abwehr sicher stand und nach einer 2:0-Führung das Tempo hoch hielt.

Hamburg. Souveräner Auftaktsieg für die Eishockeyspieler des EC Nordhorn: Sie gewannen am Sonnabend bei der 1b-Mannschaft des Hamburger SV hoch verdient mit 10:3 (2:0, 4:1, 4:2) und feierten damit nach dem Aufstieg einen erfolgreichen Start in die Verbandsliga-Saison. Dreifacher Torschütze war Mikhail Berezhnoy, die weiteren Treffer erzielten Anton Gluchich (2), Kevin Zimbelmann (2), Christian Synowiec, Lars Schellerhoff und JJ Kalawarny.

Die Hamburger, die bereits zwei Saisonspiele bestritten hatten, starten mit viel Tempo in die Partie, doch die Nordhorner hielten dem Druck von Beginn an stand. „Das war gerade im ersten Drittel in der Defensive richtig klasse“, lobte Trainer Heiko Niere. Mit einer 2:0-Führung ging es in die erste Pause, und im zweiten Abschnitt legte der ECN schnell zwei weitere Tore nach. Über 6:1 zogen Berezhnoy bis zur 55. Minute schließlich auf 10:1 davon. „Wir haben das Tempo schön hoch gehalten“, freute sich der Coach. Dass dann noch zwei Gegentore fielen, hatte nichts damit zu tun, dass sich in den Schlussminuten der reaktivierte Marcel Zinke anstelle von Maik Holzke ins Tor gestellt hatte. „Er war bei den Schüssen chancenlos“, sagte Niere. Einziger Makel eines gelungenen Abends: Adrian Matula und ein Hamburger Gegenspieler kassierten früh eine Spieldauer-Disziplinarstrafe, nachdem sie auf dem Eis aneinander geraten waren.