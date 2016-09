Lokalsport

Eisenach setzt auf jungen Trainer und neue Halle

Unter Christoph Jauernik will der ThSV Eisenach spätestens 2018 in die 1. Handball-Bundesliga zurückkehren. Der 32-Jährige muss nach vielen Zu- und Abgängen allerdings erst einmal eine neue Mannschaft formen.

gn/thEisenach. Zwei Aufstiege und zwei Abstiege binnen der letzten vier Jahre, dazu eine Spieler-Fluktuation ungeahnten Ausmaßes (20 Zugänge, 19 Abgänge in den letzten drei Jahren) – Kontinuität sieht anders aus. Jetzt wird beim ThSV Eisenach personell erneut kräftig durchgemischt: Neun Abgängen stehen acht Zugänge gegenüber. Viele junge hungrige deutsche Spieler (vornehmlich aus dem eigenen Nachwuchs und der Region) sollen mit einigen erfahrenen Akteuren zu einem Mannschaftsgefüge zusammenwachsen.

Die Rückkehr in die 1. Handball-Bundesliga ist schon das Ziel, allerdings nicht zwangsläufig im ersten Jahr nach dem Abstieg, schließlich ist die Konkurrenz an der Spitze der 2. Liga groß. „Wir vollziehen weiterhin einen Generationswechsel“, erklärt Manager Karsten Wöhler, „wir wollen uns festigen und nachhaltig eine Mannschaft aufbauen.“ Der Wiederaufstieg wird daher erst 2018 angepeilt. Dann soll nach Wöhlers Plan, die zugesagte neue Halle in Eisenach mit einem Erstligaspiel eingeweiht werden.

Der Trainer: Für den Neustart haben sich die Eisenacher mit Christoph Jauernik für einen jungen Trainer mit ganz viel Stallgeruch entschieden. Der 32-Jährige stieß als C-Jugendlicher zum ThSV Eisenach, spielte später bei der HSG Niestetal-Staufenberg und Tuspo Obernburg, ehe Ex-Trainer Hans-Joachim Ursinus ihn zurück nach Eisenach lotste. Als Jauernik verletzungsbedingt seine aktive Kariere beenden musste, wechselte er in den Trainerstab, schloss mit Bravour seine A-Lizenz ab und hat mit der A-Jugend gerade in beeindruckender Manier die Qualifikation für die Jugend-Bundesliga geschafft. Nun hat der Lehrer für Mathematik und Sport am Martin-Luther-Gymnasium in Eisenach beim Thüringischen Sportverein den Cheftrainerjob übernommen. „Als Verein sind wir stolz, jetzt die Möglichkeit zu haben, einem in unserer Region verwurzelten und sich voll mit dem ThSV Eisenach identifizierenden jungen Trainer Verantwortung zu übertragen“, sagt Wöhler.

Der Star: Matthias Gerlich hat in der 2. Bundesliga schon für den SC DHfK Leipzig und zuletzt beim Aufsteiger HSC Coburg gespielt. Der 2,04 m große und 100 kg schwere Rückraumspieler unterzeichnete in Eisenach bereits einen 3-Jahres-Vertrag, als noch gar nicht feststand, ob die Wartburgstädter in der 1. Liga bleiben oder absteigen würden. Der Rechtshänder soll vornehmlich im linken Rückraum spielen, genießt auch den Ruf als sicherer Mann von der Siebenmeterlinie.

Das Talent: Torhüter Sebastian Brand ist mit 19 Jahren der jüngste Akteur im Kader. Er ist von den Füchsen Berlin zum ThSV zurückgekehrt, für den er bereits als C-Jugendlicher gespielt hat. „Als Youngster ist er nicht der Lautsprecher im Team“, sagt Trainer Jauernik, „er versucht, ruhig und sachlich seine Aufgaben zu erfüllen, hält sich an Absprachen, hat sein Potenzial gezeigt.“ Brand steht nach Ansicht des Trainers den beiden erfahrenen Torhütern Stanislaw Gorobtchuk und Jan-Steffen Redwitz nur wenig nach „und kann seinen Weg machen“.

Das Problem: Nach dem Abstieg musste Manager Wöhler den Etat um 400.000 Euro auf etwa 1,45 Millionen Euro reduzieren. Die Einbußen ergeben sich vor allem aus weniger TV- und Ticketeinnahmen. Das schmerzt, aber der ThSV kann es verkraften. „Wir haben einige gute treue Sponsoren, die uns seit Jahren zur Seite stehen“, sagt Wöhler, der aber auch anmerkt: „Leider bricht aus wirtschaftlichen Gründen der eine oder andere Partner weg. Neue Sponsoren zu gewinnen, ist sehr, sehr schwierig.“ Seine Hoffnung ist, den Klub mit der neuen Halle besser vermarkten zu können und spürbare Mehreinnahmen über Sponsoring und Ticketverkauf durch eine größere Zahl von Sitzplätzen zu erzielen.

Und sonst? „Das Land Thüringen und die Stadt Eisenach stehen zum ThSV Eisenach“, sagt Wöhler. Der Freistaat unterstütze mit bis zu neun Millionen Euro den Bau einer neuen Halle, die auch rund um die Uhr für Schul-, Jugend- und Vereinssport genutzt werden könne. „Solch eine Halle wird in Eisenach dringend gebraucht“, sagt der Manager. So könne der Traditionsverein wettbewerbsfähig bleiben, um Erstliga-Handball anbieten zu können. Wöhler: „Das sehen wir auch als Honorierung unserer Arbeit der letzten sechs Jahre. Der Freistaat Thüringen und die Wartburgstadt bekennen sich zu uns. Darauf sind wir stolz.“