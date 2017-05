Ticker

Eintracht und Dortmund vor Pokalfinale zuversichtlich

dpa Berlin. Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gehen mit großer Vorfreude und Zuversicht in das 74. Endspiel um den DFB-Pokal morgen in Berlin. „Dass wir als Eintracht es geschafft haben, hierher zu kommen, ist einzigartig“, sagte Frankfurts Trainer Niko Kovac. Ähnlich äußerte sich BVB-Coach Thomas Tuchel: „In Berlin zu sein, ist ein überragendes Gefühl. Wir wollen unbedingt gewinnen.“ Die Partie im mit 74 322 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion wird in 186 Länder übertragen.