Nordhorn

Einbrecher steigen in Imbiss und Gaststätte ein

Zu gleich zwei Einbrüchen ist es laut Polizei in der Nacht zu Montag in Nordhorn gekommen. Einmal brachen die Täter in eine Gaststätte ein, das andere Mal in eine Imbissbude.

gn Nordhorn. An der Klosterstraße brachen Unbekannte das Fenster einer Gaststätte auf und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. In der Bentheimer Straße stiegen ebenfalls unbekannte Täter in eine Imbissbude ein. Sie entwendeten Gefriergut und eine Caprisonne im Wert von zwölf Euro. Der angerichtete Sachschaden liegt dabei jedoch um einiges höher. Die Polizei bittet Zeugen beider Fälle, sich unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

