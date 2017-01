Obergrafschaft

Ein Stück China in Bad Bentheim

Bad Bentheim ist seit Freitag um eine Besonderheit reicher: Die aus China stammende Lehrerin Jinli Hoffmann hat am Osterberg ein Chinesisches Kulturhaus eröffnet. Sprache, Kunst und Geschichte werden dort gelehrt.

Bad Bentheim. „Bad Bentheim ist eine weltoffene Kleinstadt. 92 Nationen sind in Bad Bentheim vertreten, von den rund 15.000 Einwohnern haben rund 3500 (22 Prozent) eine andere Nationalität“, berichtete Bürgermeister Dr. Volker Pannen am Freitagabend anlässlich der Eröffnung des Chinesischen Kulturhauses. Er setzte fort: „Es ist spannend und schön, sich auf andere Kulturen einzulassen.“ Er danke Jinli Hoffmann, die sich in den vergangenen Jahren als Lehrerin für Chinesisch am Missionsgymnasium Bardel einen Namen gemacht hat, für ihren Mut und ihr großartiges Engagement.

Jinli Hoffmann, die in Tianjin, einer Nachbarstadt von Peking, geboren wurde und dort das Lehramtsstudium absolviert hat, ist schon lange als Lehrerin in Deutschland unterwegs. Anfang der 1990er-Jahre bildete sie sich an der Technischen Hochschule in Aachen weiter und Ende der 1990er-Jahre startete sie an der VHS in Würselen, wo sie den neuen SPD-Vorsitzenden Martin Schulz kennengelernt hat, als Dozentin in Deutschland. Seitdem hat sie nicht nur mit Kindern gearbeitet, sondern auch mit Erwachsenen, zuletzt mit Kursen am „KunstWerk“ in Schüttorf.

Chinesisches Neujahr

Für den Start in ihrem Chinesischen Kulturhaus, das sie mit Unterstützung ihres Ehemannes Peter Hoffmann ausgestattet hat, hat sich Jinli Hoffmann einen besonderen Zeitpunkt ausgesucht: Am Freitagnachmittag, 17 Uhr, feierten 1,5 Milliarden Menschen in China, Malaysia und Singapur ihren traditionellen Jahreswechsel in das „Jahr des Feuerhahns“. Das chinesische Horoskop besagt, dass das „Jahr des Feuerhahns“ allen die Chance gibt, „ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihre wahren Stärken zu finden“.

In dem Kulturhaus will Hoffmann interessierten Menschen die chinesische Sprache näher bringen, will Vorträge zum Land halten sowie Kunstkurse für Erwachsene und Kinder anbieten. Sie selbst ist seit ihrer Kindheit als Künstlerin aktiv, und hat ihr Wissen und ihre Fähigkeit zuletzt in einem Fortbildungsjahr am renommierten Konfuzius-Institut in Peking vertieft. Im Kulturhaus will sie ihren Kunstunterricht auf chinesische Tuschemalerei, Kalligrafie und Scherenschnitte für Kinder konzentrieren. Darüber hinaus will Jinli Hoffmann auch chinesische Kochkurse anbieten, so wie sie es an der VHS in Würselen bereits getan hat. Dazu gehört die chinesische Tee-Zeremonie. Das genaue Kursprogramm wird demnächst bekannt gegeben.

Künstler haben Mut gemacht

In ihrer Einführungsrede dankte Jinli Hoffmann jenen Menschen, überwiegend aus der Obergrafschafter Kunstszene, die ihr Mut gemacht haben. Mit einem kleinen Theaterstück mit Gesang über die Reise einer chinesische Bäuerin bedankte sie sich bei den Gästen.

Glückwünsche sprach während der kleinen Feierstunde auch Dr. Angelika Rieckeheer, Vorsitzende der Bürgerstiftung Bad Bentheim aus. Sie stellte die Philosophie der Bürgerstiftung vor, die auf „Geldstifter, Zeitstifter und Ideenstifter“ setze. Ehepaar Hoffmann habe alle drei Voraussetzungen erfüllt und füge dem Kulturschaffen in Bad Bentheim einen weiteren Aspekt hinzu.