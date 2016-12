Sportwelt

Ein starker Schröder reicht nicht: Atlanta verliert

Bild 1 / 5 Dennis Schröder kassierte mit den Atlanta Hawks trotz starker Leistung eine Niederlage. Foto: Erik S. Lesser

Schröder gelang mit 19 Punkten und 13 Assists ein Double-Double. Foto: Erik S. Lesser

Der deutsche Nationalspieler lieferte sich einen harten Fight mit Orlandos Elfrid Payton. Foto: Erik S. Lesser

Dwight Howard war bei den Hawks mit 20 Punkten Topscorer. Foto: Erik S. Lesser

Der Point Guard der Magic kam von der Bank und war mit 26 Punkten sowie 14 Vorlagen der Garant für den Erfolg in Atlanta. Foto: Erik S. Lesser

Trotz des starken Basketball-Nationalspielers Dennis Schröder kommen die Atlanta Hawks in der NBA nicht in Schwung. Das Team aus Georgia verlor gegen die Orlando Magic in einem Offensivfeuerwerk mit 121:130 (62:72).

dpa Atlanta. Der Braunschweiger überzeugte mit 19 Punkten und 13 Assists, konnte aber die elfte Niederlage aus den vergangenen 14 Partien des Tabellenneunten der Eastern Conference nicht verhindern. Die Gäste aus Florida waren am Ende immer einen Schritt schneller, treffsicherer und cleverer als die Hawks. „Wir können immer etwas finden, was wir verbessern müssen. Aber einige der Jungs hatten auch eine unfassbar gute Nacht“, schwärmte Hawks-Spielmacher Kyle Korver über den Gegner. Serge Ibaka (29), Elfrid Payton (26) und Evan Fournier (23) überragten beim Sieger. Ohne Rookie Paul Zipser unterlagen die Chicago Bulls den Minnesota Timberwolves mit 94:99 (56:52). Der sechsfache NBA-Champion brach nach einem guten ersten Viertel (38:22) in den Durchgängen zwei und drei förmlich ein (18:30/19:26) und verlor gegen das zuvor schlechteste Team der Liga. Lediglich Jimmy Butler (27) zeigte bei den Bulls Normalform. Zipser kam beim Sechsten der Eastern Conference nicht zum Einsatz.

