Nordhorn

„Ein solches Projekt gelingt nur miteinander“

Mit der Übergabe der Straßen an die Stadt Nordhorn hat die Investorengruppe „EWAR“ das Wohnbauprojekt Rawe-West abgeschlossen. In nur fünf Jahren wurden auf dem Textilareal mehr als 50 Millionen Euro investiert.

Nordhorn. Von der unbeplanten Textilbrache zum attraktiven innerstädtischen Wohnquartier in nur fünf Jahren – ein solches Projekt könne „nur im engen Miteinander“ aller Beteiligten gelingen. Darin waren sich gestern die Vertreter der Stadt Nordhorn, der Investorengruppe „EWAR“ und der Projektentwicklungsgesellschaft GMP einig.

Wo bis zum Ende der Firma Rawe im Jahr 2001 Garne und Stoffe produziert wurden und danach zehn Jahre Brachflächen und Ruinen das Stadtbild prägten, stehen heute rund 70 neue Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien mit zusammen mehr als 400 Wohnungen.

Im Jahre 2011 hatte die Investorengemeinschaft „EWAR“ das rund 74.000 Quadratmeter große Areal „Rawe West“ vom Frankfurter Wisser-Konzern gekauft. Das war der Auftakt zu einem privaten Stadtentwicklungsprojekt mit erheblichen Risiken. Schließlich waren zuvor bereits mehrere andere Investoren mit dem Versuch gescheitert, für die Textilbrache am Stadtring eine neue Nutzung auf die Beine zu stellen.

„Da gab es schon einige Nachfragen, nicht nur aus der Politik“, meinte Bürgermeister Thomas Berling gestern bei einem Abschlussgespräch mit Investoren und Projektentwicklern. Immerhin gab es damals weder einen rechtskräftigen Bebauungsplan für das Gelände noch ein klares Konzept, was überhaupt damit geschehen sollte. Im Raume standen lediglich die unverbindlichen Absichtserklärungen der Stadt, die denkmalgeschützten, aber nur noch als Ruinen vorhandenen historischen Spinnereigebäude zu erhalten, am Stadtring Gewerbeimmobilien zu bauen und dahinter – wenn möglich – ein Wohngebiet zu entwickeln. Niemand wusste damals, ob diese Vorgaben überhaupt politisch durchzuhalten und zu realisieren waren.

Fünf Jahre später – und damit gut ein Jahr eher als erwartet – konnten Investoren und Projektentwickler das Stadtteilprojekt Rawe-West nun abschließen. Am Mittwoch unterzeichneten Michael Maas von der GMP-Gruppe und Stadtbaurat Thimo Weitemeier eine formale Übergabeerklärung, mit der die neuen Wohnstraßen offiziell ins Eigentum der Stadt Nordhorn übergehen. Auch diese Straßen hatten die Investoren komplett in eigener Regie bauen lassen. Basis dafür war ein städtebaulicher Vertrag zwischen Investoren und Stadt.

Allein der Bau dieser Erschließungsstraßen einschließlich der Ver- und Entsorgungseinrichtungen hat rund 1,7 Millionen Euro gekostet. Sie haben eine Gesamtlänge von knapp 1,5 Kilometern und erschließen etwa 70 Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Private Bauherren haben so rund 400 Wohnungen geschaffen, darunter auch einige öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Außerdem entstanden Praxisräume und eine Kindertagesstätte sowie im vorderen Bereich einige Gewerbeobjekte. Inzwischen sind bis auf vier private Wohnbauplätze alle Grundstücke fertig bebaut.

Insgesamt sind nach Schätzungen der Projektentwickler auf der ehemaligen Textilfläche innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 Millionen Euro investiert worden. Davon entfallen fast 20 Millionen Euro auf den Neuaufbau der denkmalgeschützten Spinnereigebäude und die angrenzende Riegelbebauung zum Stadtring.

Den zunächst gar nicht geplanten, aber aus der Sicht der Stadt sehr willkommenen Schlusspunkt des Rawe-Projekts setzt im kommenden Jahr die Sanierung und bauliche Ergänzung der ehemaligen Apotheke an der Ecke Stadtring/Neuenhauser Straße. Dieses Bauvorhaben, das ebenfalls von GMP gemanagt wird, gehört strenggenommen nicht zum Rawe-Projekt, sorgt aber für einen passenden städtebaulichen Abschluss des neuen Wohnquartiers zur Neuenhauser Straße und zur Kreuzung.

Bürgermeister Thomas Berling sowie Michael Maas und David Korte von der GMP-Projektentwicklungsgesellschaft waren sich gestern einig: Erst das enge Miteinander bei Planung und Umsetzung des Stadtteilkonzepts habe diese schnelle und erfolgreiche Abwicklung ermöglicht. Man habe sich aufeinander verlassen müssen und verlassen können. So sei in enger Abstimmung und vertrauensvoller Zusammenarbeit eine zügige Umsetzung möglich geworden. „Ein auswärtiger Investor hätte das so wohl kaum durchgezogen“, ist der Bürgermeister sicher.