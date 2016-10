Grafschafter Schaufenster

Ein Jahr am neuen Standort

Deutlich verbessert hat sich das Fachgeschäft Optikwelt Schönefeldt mit dem vor einem Jahr vollzogenen Umzug von der Bahnhofstraße an den Apotheker Drees-Platz 1 in Bad Bentheim.

am Bad Bentheim. Wie Inhaber Karl-Josef Schönefeldt berichtet, finden die Kunden Parkplätze in ausreichender Zahl vor und auch die Erreichbarkeit hat sich durch die zentrale Lage im Ortskern erhöht. So hält der Bus direkt in Sichtnähe.

Des Weiteren betont Karl-Josef Schönefeldt die helle, freundliche und transparente Gestaltung und die Aufnahme neuer Marken wie Marcus T. und Mykita in das Sortiment, die komplett in Deutschland produziert werden.

Eine Besonderheit bei Optikwelt Schönefeldt ist die Erstellung von Pass- und Bewerbungsbildern.

Das Optik-Fachgeschäft hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr.