Ein bisschen mehr als nur „Wedeln“

Die Leute zum Schwitzen bringen, das ist für Christian van Triest ein leichtes Spiel. Seit 2012 heizt er in der Sauna des Linus ein. Jetzt will er „Deutscher Aufguss-Meister“ werden.

Lingen. Still sitzen fällt Christian van Triest momentan schwer. Er rutscht im Stuhl hin und her, während er erzählt, wie er sich auf den Vorentscheid der Deutschen Aufguss-Meisterschaft vorbereitet. „Ich bin nervös, mein Körper ist voller Adrenalin“, gibt der 46-Jährige zu.

Unzählige Aufgüsse hat der gelernte Industriekaufmann gemacht, seit er 2012 im Linus angefangen hat, seit 2015 ist er Saunameister. Dort die Gäste zu begrüßen, sie mit Düften und Wacheltechniken, sprich wedeln, zum Schwitzen zu bringen, das ist nichts Ungewöhnliches für ihn.

Was ihn Ende Mai aber in Eibenstock im sächsischen Erzgebirgskreis, nahe der tschechischen Grenze, erwartet, ist neu. 17 Saunameister aus Deutschland müssen dort innerhalb von nur 15 Minuten beweisen, dass zu einem Saunaaufguss eben mehr gehört, als ein Handtuch zu schwingen.

Die Rede ist von Lichttechnik, verschiedenen Kostümen, speziellen Effekten und Musik – die Erzählung einer Geschichte. „Das ist mehr Show als Aufguss“, sagt Christian van Triest. Es gibt Einzel- und Teamwettbewerbe. Eine Handvoll Teilnehmer qualifiziert sich am Ende, dann wartet die Deutsche Meisterschaft im Juli auf sie. Dorthin zu kommen ist das Ziel des Lingeners. Die Konkurrenz ist hart, sagt van Triest und beweist Humor, als er sich selbst als „Außenseiter“ bezeichnet. „Die Konkurrenz kommt vorwiegend aus Süddeutschland“, erklärt der 46-Jährige. Saunen in Süddeutschland sind in der Regel größer, verfügen über eine andere Ausstattung.

Die Probe lief nicht glatt

Zwar hat das Linus eine moderne Sauna. Eine 130 Quadratmeter große Saunakabine mit einer Lichtanlage, die spezielle Effekte aufweist, die gibt es in Lingen nicht. „Unsere Kabinen sind um die 50 Quadratmeter groß“, sagt der Lingener. Eine Verteilung der Hitze erfordert in einer „Riesen-Sauna“ eine andere Technik.

Das musste Christian van Triest erfahren, als er kürzlich zur Probe in den 700 Kilometer entfernten Veranstaltungsort gefahren ist – und prompt die Gäste im Eingangsbereich der Sauna nicht wirklich zum Schwitzen brachte. Es kam noch schlimmer: „Mein Lichtskript, was ich mir für den Aufguss überlegt hatte, kam auch nicht gut an“, sagt er und muss lachen.

Erfahrungen, aus denen er eine Lehre gezogen hat. Seit Wochen übt er für seinen Auftritt. Entweder im Linus, beim MTV Lingen, wo er als Trampolintrainer arbeitet – oder bei sich zu Hause. „Ich habe mir extra einen großen Spiegel angeschafft, damit ich mich beim Wacheln sehen kann.“ Außerdem hat er seine Kochinsel umfunktioniert. In der Trainingsphase dient sie als Ofen, und Stühle markieren die Sitzreihe der Gäste. Christian van Triest ist kreativ.

Mit der Kreativität will der „Außenseiter“ beim Vorentscheid am 27. und 28. Mai 2017 punkten, wenn er mit seinem Aufguss die Geschichte eines Drachenreiters erzählt. 50 bis 60 Stunden hat er bereits für die Musikauswahl investiert.

15 Minuten hat er Zeit, die Jurymitglieder aus Deutschland und den Niederlanden zu überzeugen. Alles ist getaktet, selbst die Minute, wann er sein Kostüm wechseln wird, wann er Nebel aufsteigen lässt, Feuer einsetzt und die letzten Töne der Musik erklingen lässt. Es soll alles glatt laufen, damit sich „Außenseiter“ Christian van Triest vielleicht im Sommer Deutscher Aufguss-Meister nennen darf.