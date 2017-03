Obergrafschaft

Eichhörnchen löst Feuerwehreinsatz in Bentheim aus

Ein Eichhörnchen sollte am Dienstagnachmittag in einem Vogelhaus in Bad Bentheim feststecken, die Feuerwehr eilte zur Hilfe.

Bad Bentheim: Ein Eichhörnchen sollte am Dienstagnachmittag in einem Vogelhaus feststecken, die Feuerwehr eilte zur Hilfe.



Karte

