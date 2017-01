Obergrafschaft

Ehemaliger Supermarkt in Bad Bentheim abgerissen

Vom K+K-Markt an der Johann-Krabbe-Straße in Bad Bentheim ist nur noch Schotterhaufen übrig. Der Markt ist abgerissen worden, wann auf dem Gelände wieder gebaut werden soll, ist noch unklar.

Bad Bentheim. Der ehemalige K+K Markt an der Johann-Krabbe-Straße in Bad Bentheim ist Geschichte. Nachdem der Supermarkt 2014 in das Schlossparkcenter umgezogen war, stand das Gebäude an der Johann-Krabbe-Straße leer.

Die Politik hatte damals beschlossen, dass auf dem Gelände eine Wohnbebauung entstehen soll. Wie die Pläne konkret aussehen und wann die Bauarbeiten dort starten, ist bislang noch nicht bekannt.

Die GN fragten bei Carsten Krabbe nach, Geschäftsführer der Berufskleiderfabrik Gebr. Krabbe GmbH und Eigentümer des Geländes. „Konkret geplant ist dort bislang noch nichts. Fest steht, dass dort Wohnraum entstehen wird. Wie sich das genau aussehen wird, ist allerdings noch unklar.“ Nach Aussage Carsten Krabbes sollen auf dem Gelände auf keinen Fall Einfamilienhäuser entstehen, sondern kleinere Wohneinheiten. „Wann die Pläne konkretisiert werden, steht noch nicht fest“, sagte Carsten Krabbe.