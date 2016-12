Nordhorn

EGN-Radio sendet live aus dem Landtag

Schüler des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn berichten diese Woche direkt aus dem Niedersächsischen Landtag in Hannover. Die Beiträge gibt es im Internet zu hören.

gn Hannover/Nordhorn. Liveunterricht im Landtag statt Politikunterricht in der Schule steht für die Online-Redaktion des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn auf dem Stundenplan: Rebecca Specken (16), Svenja Wegerle (17), Lennart Altenhof (15) und Julian Katz (16), Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs, sind hierzu von Montag bis Mittwoch nach Hannover gereist.

Das Nachwuchsteam wird im provisorischen Plenarsaal hautnah dabei sein, wenn die 137 Abgeordneten zum letzten Mal in diesem Jahr tagen. Möglich macht’s die Landesinitiative n-21: Schulen in Niedersachsen online e.V. mit dem Projekt Landtag-Online, das in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landtag Jungjournalisten die Chance gibt, das Geschehen von der Pressetribüne aus zu beobachten und live darüber zu berichten.

Beiträge im Internet abrufbar

Die ersten Audio-Beiträge und Fotos werden ab Montagnachmittag unter www.landtag-online.de (temporär) und auf www.online-redaktionen.de/plenum12-2016 veröffentlicht.

Höhepunkt der drei Tage ist das „Landtag-Online Spezial“, eine einstündige Magazinsendung, am Mittwoch, 14. Dezember, von 13.00 bis 14.00 Uhr auf www.schulinternetradio.org zu hören. Geplante Topthemen sind beispielsweise die Haushaltsdebatten, Diskussionen zur Schulgesetzänderung und zur Einrichtung einer Muttermilchbank.

Ausschreibung für kommendes Jahr

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Reinhold Hilbers, unterstützt die Redaktion als Politikpate. Bereits im Vorfeld hat er dem Team bei einem Schulbesuch die parlamentarischen Abläufe erklärt. Vor Ort in Hannover wird der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion helfen, Interview-Kontakte sowohl zu Kabinettsmitgliedern als auch fraktionsübergreifend zu allen Parlamentariern im Hohen Haus zu knüpfen.

Lehrer Marvin Weigel, zum ersten Mal mit einer Schülergruppe beim Landtag-Online-Projekt dabei, freut sich über die Auswahl seiner motivierten Gruppe: „Mit der Teilnahme bekommen wir einen kompakten Schub an Medienkompetenz. Davon wird sicherlich das gesamte Reporterprofil unserer Schule profitieren.“

Schulen, die ebenfalls mitmachen wollen, können sich jetzt anmelden. Die aktuelle Ausschreibungsrunde Landtag-Online 2017 läuft bis zum 13. Januar 2017. Lehrkräfte können sich mit ihren Schulteams bei der Landesinitiative n-21 per Online-Formular bewerben. Über die Auswahl entscheidet n-21 bzw. der n-21-Förderbeirat. Eine Gewinnchance winkt ebenfalls: Die beste Landtag-Online-Redaktion wird mit dem FundKiPad-Preis ausgezeichnet. Alle Informationen auf www.n-21.de.