Lokalsport

ECN: Jahresabschluss wird zum Kraftakt

Die Nordhorner Verbandsliga-Eishockeyspieler beendeten 2016 mit einem 5:3 (4:2, 0:1, 1:0)-Erfolg bei den Hamburg „Crocodiles“ 1 b. „Wir haben uns sehr schwergetan“, sagte Trainer Heiko Niere.

Hamburg. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn mussten zum Jahresabschluss Schwerstarbeit verrichten. „Wir haben uns sehr schwergetan“, sagte Trainer Heiko Niere nach dem 5:3 (4:2, 0:1, 1:0)-Sieg des Verbandsliga-Tabellenführers am Freitagabend bei den Hamburg „Crocodiles“ 1 b.

Die Nordhorner machten sich das Leben gegen gut besetzte Gastgeber im letzten Spiel des Jahres ein Stück weit selbst schwer. „Wir haben zu umständlich gespielt“, berichtete Niere, dessen Mannschaft das erste Drittel nach Toren von Mikhail Berezhnoi (2., 8.), Anton Gluchich (7.) und Sami Chehade (12.) mit 4:2 für sich entschied. Außerdem haderten die Gäste mit einigen aus ihrer Sicht unverständlichen Schiedsrichter-Entscheidungen.

Im zweiten Durchgang mussten die Nordhorner einige Zeitstrafen abbrummen. Die Hamburger nutzten ein Überzahlspiel in der 26. Minute zum 3:4-Anschlusstreffer. Die Führung konnte der Tabellenführer aber bis zum Ende behaupten. Die Nordhorner spielten im dritten Abschnitt bei personeller Gleichzahl wieder gut auf und erzielten den entscheidenden Treffer zum 5:3-Endstand in der Schlussminute. Anton Gluchich beförderte den Puck ins leere Hamburger Tor, als die Gastgeber in der Schlussphase in doppelter Unterzahl ihren Keeper zugunsten eines Feldspielers vom Eis genommen hatten.

„Das war ein Kraftakt“, atmete Niere, der wieder selbst spielte, nach dem Jahresabschluss durch. Das nächste Spiel bestreitet der ECN am Sonntag, 15. Januar 2017, in Celle.

Tore: 0:1 Berezhnoi (2.), 1:1 Dettmer (4.), 1:2 Gluchich (7.), 1:3 Berezhnoi (8.), 1:4 Chehade (12.), 2:4 Wegner (15.), 3:4 Bethke (26.), 3:5 Gluchich (60.).