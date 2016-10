Lokalsport

„Echt heftig“: HSG reist 700 km bis nach Konstanz

Den Zweitliga-Handballern der HSG Nordhorn-Lingen steht die weiteste Auswärtsfahrt der Saison bevor. Die Freude ist dennoch groß – immerhin erwartet sie in Konstanz ein neuer Gegner und eine bislang unbekannte Halle.

Nordhorn . Die Punktspiele beim EHV Aue (570 km) und TV Neuhausen/Erms (580 km) waren für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen jahrelang stets mit den längsten Anfahrten in der Saison verbunden. An diesem Wochenende aber hat der HSG-Tross, wenn er gar nicht weit entfernt von Neuhausen von der Autobahn 8 auf die A 81 Richtung Schweiz abbiegt, noch gute 150 Kilometer bis zum Zielort vor sich. Am Sonnabend um 20 Uhr spielt der Zweitligist erstmals bei der HSG Konstanz – und muss dafür so lange reisen wie noch nie zu einem Punktspiel. „Über 700 Kilometer sind echt heftig“, sagt Trainer Heiner Bültmann, „weiter geht’s fast nicht innerhalb von Deutschland.“

Die Mannschaft macht sich bereits am Freitag auf den Weg an den Bodensee. „Anders geht es ja gar nicht, zumal wir immer etwas Luft einplanen und mindestens eine Stunde vor dem Spiel in der Halle sein wollen“, sagt der Coach. Mindestens neun Stunden Fahrtzeit sind für die Strecke zum Zweitliga-Aufsteiger einkalkuliert. Bei einer Anfahrt am Tag vor dem Spiel kann das Zwei-Städte-Team relativ entspannt und ohne Zeitdruck reisen. Ziel ist ein Hotel im kleinen Touristen-Örtchen Geisingen kurz vor Konstanz. „Wir haben am Sonnabend dann noch mal etwa 50 Kilometer mit dem Bus zurückzulegen. Das find’ ich ganz gut“, meint Bültmann. Am Spieltag wird er vormittags noch mal die Mannschaft zu einer kurzen Sitzung zusammenholen oder auch einen Spaziergang durch die Stadt verordnen. Überhaupt eine Unterkunft in der Region zu bekommen, war gar nicht so einfach: In Stuttgart wird die Cannstatter Wasen gefeiert, zudem herrscht gerade am langen Wochenende mit dem Feiertag am Montag Hochbetrieb rund um den Bodensee.

1100 Zuschauer in der Konstanzer Schänzle-Sporthalle sorgen für beste Stimmung

Trotz der 715 Kilometer langen Anreise, trotz des zusätzlichen Reisetags und einer langen Rückfahrt durch die Nacht von Sonnabend auf Sonntag: Heiner Bültmann und seine Handballer freuen sich ganz besonders auf das Spiel in Konstanz. „Es ist spannend. Wir waren noch nie in der Region, wir haben noch nie gegen diesen Gegner gespielt und für alle von uns ist die Halle neu“, sagt der Coach. Knapp 1100 Zuschauer passen in die Schänzle-Sporthalle, in der Aufstiegssaison war sie meist voll – und die Stimmung entsprechend gut. „Wir werden viel Druck von den Zuschauern bekommen“, erwartet Bültmann ein ebenso lautstarkes wie euphorisches Publikum.

Was der Konstanzer Daniel Eblen seit 2004 (!) als Trainer der HSG leistet, nötigt Bültmann höchsten Respekt ab: „Ich kenne ihn bislang nicht persönlich, aber es wird dort tolle Arbeit geleistet. Eblen hat schon alles mitgemacht.“ Weil der Klub zudem großen Wert auf eine enge Verbundenheit mit der Stadt legt und deshalb stark mit den Universitäten vor Ort kooperiert, findet Bültmann: „Das alles macht die HSG Konstanz sehr sympathisch.“ Und sie spielt nach dem Aufstieg bislang eine richtig gute Saison. Zwei der fünf Spiele wurden gewonnen, beide allerdings auswärts (in Hüttenberg und zuletzt in Ferndorf). „Das wird nicht leicht“, weiß Bültmann, der die bislang unbekannte Mannschaft bereits eingehend analysiert hat. Die Besonderheiten von Spielmacher Matthias Stocker und Co. erläutert er seinem Team am Freitagvormittag, anschließend steht ein kurzes Training an. Gegen 12.30 Uhr macht sich die HSG dann auf den Weg in den Süden. „Wir haben schon oft bewiesen, dass wir auch nach langen Busfahrten gute Spiele zeigen können. Aber es ist auch mal wieder schön, noch einen Tag mehr zu haben“, sagt Bültmann.