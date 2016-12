Lokalsport

EC Nordhorn will keine Geschenke verteilen

Die Nordhorner Eishockey-Spieler empfangen am Sonntag (18 Uhr) die Harsefeld „Tigers“. Für den Grafschafter Verbandsligisten ist es das erste Heimspiel seit mehr als einem Monat – und das letzte in diesem Jahr.

Video Zwischenfazit der Eishockey-Saison Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. GN-Sportredakteur Holger Wilkens über das bevorstehende Heimspiel des EC Nordhorn und die Zukunftsaussichten des Vereins.

Nordhorn. Vorhang auf für den Schlussakkord des Jahres 2016 in eigener Halle: Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn bestreiten am Sonntag (18 Uhr) gegen den TuS Harsefeld „Tigers“ ihr letztes Heimspiel eines überaus erfolgreichen Jahres. Nach dem mehr als souveränen Gewinn der Landesliga-Meisterschaft marschieren die Nordhorner auch in der Verbandsliga vorweg und wollen kurz vor dem Weihnachtsfest keine Geschenke an den Gegner verteilen. „Wir wollen unsere eigenen Fans beschenken“, sagt ECN-Coach Heiko Niere.

Die Vorfreude auf das Heimspiel ist groß bei den Nordhornern, schließlich waren sie in den vergangenen gut vier Wochen nur ein Mal im Einsatz. „Die Spiele sind das Salz in der Suppe. Nur Training – das macht auf Dauer keinen Spaß. Und es ist natürlich immer schön, zu Hause zu spielen“, sagt Niere – und fügt noch hinzu: „Wir hoffen am Sonntag auf eine gute Kulisse.“

Die Gäste aus Harsefeld waren in den vergangenen beiden Wochen im Einsatz und fuhren zwei Siege gegen die Celler „Oilers“ (5:1) und den Hamburger SV 1b (5:4) ein. Davor unterlagen sie in eigener Halle dem EC Nordhorn mit 4:6, führten dabei zwischenzeitlich aber mit 3:2. „Harsefeld hat das taktisch gut gemacht in diesem Spiel, außerdem hat der Torhüter gut gehalten. Wir dagegen wollten alles spielerisch lösen“, erinnert sich Niere, der auch am Sonntag gut organisierte „Tigers“ erwartet, die über Konter zum Erfolg kommen wollen.

Der Nordhorner Trainer kann am Sonntag voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen von den privat verhinderten Maik Holzke und Sami Chehade werden alle Spieler an Bord sein. Mit im Boot ist auch wieder Mikhail Berezhnoy, der zuletzt in Rostock krankheitsbedingt pausieren musste. Zudem sollte Adrian Matula rechtzeitig ins Training zurückkehren. Für Holzke wird Marek Hanisz zwischen den Pfosten stehen.

Die Partie gegen die Harsefeld „Tigers“ wird am Sonntag um 18 Uhr in der Nordhorner Eissporthalle angepfiffen. Der Einlass beginnt wie gewohnt eine Stunde vor Spielbeginn. Tickets für die Partie gibt es im Vorverkauf beim VVV Nordhorn und an der Abendkasse.