Lokalsport

EC Nordhorn will auf Zielgerade nicht nachlassen

Der Grafschafter Eishockey-Verbandsligist empfängt am Sonntag die Celler „Oilers“. Es ist das vorletzte Heimspiel der Saison.

ml Nordhorn. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn biegen auf die Zielgerade der Verbandsligasaison 2016/2017 ein. Doch auch wenn die Würfel mit dem Titelgewinn am vergangenen Wochenende längst gefallen sind, will das Team von ECN-Coach Heiko Niere in den verbleibenden zwei Spielen keinen Deut nachlassen. Am Sonntag (18 Uhr) empfangen die Nordhorner das Tabellenschlusslicht Celler „Oilers“.

„Wir wollen die Saison sauber zu Ende spielen“, sagt der Nordhorner Trainer, der den Gewinn der Meisterschaft nicht großartig mit seinem Team gefeiert hat. Schließlich standen für die meisten Spieler am Montag wieder die normalen Verpflichtungen auf dem Plan. Die große Meisterfeier soll dann am Sonnabend, 25. März, im Rahmen eines Jugendspiels gegen die Talente der Hamburg „Crocodiles“ steigen.

Die Gäste am Sonntag haben nach elf Spielen gerade einmal vier Punkte auf dem Konto. Trotzdem hat Coach Niere Respekt vor den „Oilers“. „Gegen Celle haben wir uns immer schwer getan“, sagt der ECN-Coach und liefert die Begründung gleich mit: „Sie treten geschickt auf. Sie lassen uns spielen und machen die Räume gut eng.“ Gegen diese Spielweise gelte es, die eigenen Stärken einzubringen. „Wir müssen die Scheibe laufen lassen, selbst große Laufbereitschaft zeigen und zügig zum Abschluss kommen“, sagt der Nordhorner Trainer. Wichtig ist dem ECN-Trainer, dass seine Offensivkräfte nicht nur möglichst schnörkell nach vorne spielen, sie sollen auch die Defensive unterstützen. Niere: „Sie sind in der Pflicht, nach hinten mitzuarbeiten. Wir wollen keine Konter zulassen.“

Für die Nordhorner ist es das vorletzte Heimspiel in dieser Saison. Fehlen wird auch weiterhin Nachwuchsspieler Lars Schellerhoff, der sich in der vorletzten Begegnung gegen die „Crocodiles“ Hamburg die Schulter ausgekugelt hat. Außerdem muss Alexander Paul wegen eines Arbeitsunfalls passen. Youngster Sven Hüer dagegen wird nach seinem Heimdebüt am vergangenen Wochenende wieder mit von der Partie sein.