Lokalsport

EC Nordhorn siegt auch zum Abschluss deutlich

Das letzte Saisonspiel in der Eishockey-Verbandsliga hat dem EC Nordhorn wieder einen klaren Erfolg gebracht: Mit 8:1 besiegte der Meister die „Freibeuter“ vom Rostocker EC und bejubelte mit den Fans den Titelgewinn.

Nordhorn. Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn haben die Saison in der Verbandsliga standesgemäß beendet: Mit 8:1 (0:0, 3:0, 5:1) besiegte das Meister-Team von Trainer Heiko Niere die „Freibeuter“ vom Rostocker EC und durfte nach der Schlusssirene jubeln – so wie es unter anderem Christian Synowiec (Foto) mit dem Pokal tat. Der Titel war dem ECN, der sich in der Saison nur eine Niederlage leistete, schon seit Wochen nicht mehr zu nehmen.

Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern waren erneut nur mit einem Rumpfteam in die Grafschaft gekommen. Zehn Feldspieler brachten die „Freibeuter“ auf das Eis, doch die machten ihre Sache im ersten Drittel ordentlich: Sie hielten in den ersten 20 Minuten ein 0:0, obwohl sie dabei zwei Mal in Unterzahl spielen mussten.

Aus Nordhorner Sicht brach schließlich Karel Horak in der 22. Minute den Bann: Der Verteidiger traf zum 1:0; Mikhail Berezhnoi (30.) und Sven Hüer (34.) legten bis zur zweiten Drittelpause noch zwei weitere Tore nach. Im letzten Abschnitt der Saison drehte der ECN dann noch einmal auf – und den Gästen ging die Puste aus. Die Nordhorner schraubten das Ergebnis auf 6:0, ehe Rostock der Ehrentreffer gelang. Richtig freundschaftlich blieb das Duell aber nicht bis zum Schluss: Nordhorns Kapitän Alex Zimbelmann kassierte noch eine Matchstrafe (50.). Foto: Rump