EC Nordhorn: Heimpremiere gegen die „Freibeuter“

Gleich im ersten Heimspiel erwarten die Eishockeyspieler des EC Nordhorn den vermeintlich stärksten Gegner in der Verbandsliga. Rostock tritt Sonntag (18 Uhr) mit mehreren bekannten Spielern aus Oberliga-Zeiten an.

Nordhorn. In der nach dem kurzfristigen Rückzug des Altonaer SV auf nur noch sechs Mannschaften reduzierten Verbandsliga steht am Sonntag in der Nordhorner Eissporthalle das Topspiel der beiden vermeintlich besten Teams der Liga an: Um 18 Uhr erwartet der Landesliga-Meister EC Nordhorn die „Freibeuter“ aus Rostock – und damit den in den ersten beiden Spielen unbesiegten Tabellenführer. Auch wenn die neue Spielklasse selbst für den erfahrenen ECN-Trainer Heiko Niere noch einige Unwägbarkeiten bereithält, ist er sich sicher: „Das ist wohl das Spitzenspiel der Verbandsliga.“ Zumal seine Truppe im ersten Saisonspiel beim Hamburger SV II (10:3) gleich mal stark aufgetrumpft hat.

Philip Labuhn, Eric Haiduk, Jens Stramkowski, wahrscheinlich auch Karol Bartanus – gleich mehrere „Freibeuter“ gehörten jahrelang zu den Leistungsträgern der Oberliga-Mannschaft des Rostocker EC, die zwischen 2012 und 2015 regelmäßig an der Wehrmaate gespielt hat. „Das sind immer noch klasse Spieler“, sagt Niere. Er geht davon aus, dass die Rostocker trotz der langen Anreise der Rostocker mit dem stärksten Aufgebot antreten wird – und somit zum Beispiel auch mit dem bisherigen Topscorer der Liga, Lennart Scheltz (zwei Tore und drei Assists) und dem früheren Zweitliga-Spieler Haiduk.

Aber auch der gastgebende ECN hat diese Saison einige Spieler mit Oberliga-Erfahrung in seinen Reihen: Alex Zimbelmann etwa führt die Truppe als Kapitän an, weitere Stammkräfte sind sein Vorgänger Patrick Kaminski oder auch Christian Synowiec und Torwart Marek Hanisz. Adrian Matula fehlt im ersten Heimspiel, weil er in Hamburg eine Spieldauer-Disziplinarstrafe kassiert hatte und damit gesperrt ist.

Diese Sperre und auch eine Strafe gegen Anton Gluchich in einem Vorbereitungsspiel trüben den bislang starken Auftritt des ECN. „Die Jungs waren vielleicht etwas übermotiviert“, sagt der neue Vereinsvorsitzende Dominik Kuprecht, „das gefällt uns natürlich nicht.“ Ansonsten aber sind er und sein Vorstandsteam sehr zufrieden mit der Entwicklung des 2015 neu gegründeten Klubs – und das bezieht sich nicht nur auf die erste Mannschaft unter Trainer Niere.

Die Nachwuchsförderung ist ein zentrales Element der Vorstandsarbeit. „Die Jugend ist die Zukunft des Vereins“, betont Kuprecht. Um die jüngsten Eishockeyspieler kümmern sich die Trainer Patrick Kaminski und Robert Schulz; um in der Mini- und Knaben-Mannschaft reinzuschnuppern, müssen die Kinder nicht einmal Eislaufen können. „Wer Interesse an diesem Sport hat, ist bei uns herzlich willkommen, auch ohne Vorkenntnisse“, sagt Kuprecht, der in seiner Schweizer Heimat bis zum 20. Lebensjahr selbst hochklassig gespielt hat.

Angesichts des erfolgreichen Neustarts des Eissports in Nordhorn passt dem Verein die von der Landkreis-Verwaltung angedachte vorübergehende Schließung der Eissporthalle gar nicht ins Konzept. Die Klubführung sieht seine positive Entwicklung gefährdet, allerdings betont Kuprecht: „Wir meinen, dass die Halle, die insgesamt in einem guten Zustand ist, saniert werden kann, ohne dass sie einen Winter lang geschlossen werden muss.“ Eigentlich, so haben es die Vereinsverantwortlichen geplant, will der ECN in der Saison 2017/18 in der Regionalliga antreten – am liebsten sogar als Meister. „Wir gehen keinerlei finanzielles Risiko ein und haben dieses Jahr für die Verbandsliga gemeldet. Aber mit den Spielern haben wir die Vereinbarung, nächstes Jahr eine Klasse höher anzutreten, wenn das Team eine disziplinierte Saison spielt.“ Die nächste Chance, dies zu zeigen, besteht am Sonntag, dann erstmals vor den eigenen Fans.