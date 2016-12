Lokalsport

EC Nordhorn fiebert dem Spitzenspiel entgegen

Die Nordhorner Eishockeyspieler wollen am Sonntag in Rostock nach zwei Wochen Pause an ihre Erfolgssträhne anknüpfen. Doch die „Freibeuter“ werden wohl ein anderes Team auf dem Eis haben, als im abgebrochenen Hinspiel.

ml Nordhorn. Topspiel in der Eishockey-Verbandsliga: Tabellenführer EC Nordhorn gastiert am Sonntag (19 Uhr) beim direkten Verfolger Rostocker „Freibeuter“. Nach einer Spielpause von zwei Wochen und wegen der Bedeutung der Partie freut sich das Team von Trainer Heiko Niere auf das Spitzenspiel. „Die Jungs sind heiß, die wollen unbedingt“, berichtet der ECN-Trainer, der beim Verfolger fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. Fehlen werden Keeper Marek Hanisz, der sich über die Geburt einer Tochter freut, sowie Karel Horak (beruflich verhindert) und Alexander Paul (Knieverletzung). Die Gastgeber erwartet Nordhorns Trainer Niere am Sonntag mit einer ganz anderen Mannschaft als der, die am 30. Oktober in der hiesigen Eissporthalle antrat und gegen die das Spiel nach knapp 13 Minuten beim Stand von 4:0 abgebrochen werden musste, weil sich der Rostocker Keeper verletzt hatte. So dürften dieses Mal zum Beispiel auch zwei talentierte Jugendspieler dabei sein, die in ihrer Altersklasse zu den Leistungsträgern gehören. Nicht auseinandersetzen müssen sich die Nordhorner mit dem ehemaligen slowakischen Erstliga-Spieler Karol Bartanus, da dieser nach Nieres Informationen zuletzt mit einer Matchstrafe belegt wurde. Die Spielpause kam den Nordhornern überhaupt nicht entgegen. „Das ist nicht gut“, sagt der ECN-Trainer, „da kommt man aus dem Rhythmus.“ Aus diesem Grund versuchte Niere, einen Testspielgegner aufzutreiben, handelte sich aber nur Absagen ein. Im Training setzte der Coach dann vor allem auf spielerische Elemente – auch, um sein Team bei Laune zu halten.