Ticker

Dylan fehlt bei Nobelpreisfeier - Smith singt seinen Song

dpa Stockholm. Literaturnobelpreisträger Bob Dylan ist bei der Preisverleihung in Stockholm in Abwesenheit gefeiert worden. „Die Schönheit seiner Songs ist von höchstem Rang“, sagte Nobeljuror Horace Engdahl über den US-Rocksänger. Patti Smith sang bei der Feier den Dylan-Song „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“. Ihre Auszeichnung entgegengenommen haben die Preisträger in Medizin, Physik und Chemie. Schon vorher hatte Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos in Oslo den Friedensnobelpreis bekommen.