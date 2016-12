Ticker

Dutzende Flüchtlinge in Kroatien eingepfercht aufgegriffen

dpa Zagreb. Dutzende Flüchtlinge, die in einen Kombi mit britischem Kennzeichen gepfercht waren, sind in Kroatien aufgegriffen worden. Die 62 aus Pakistan und Afghanistan stammenden Menschen wurden am Abend auf der Autobahn von der Polizei entdeckt. Viele von ihnen seien in dem völlig überladenen Auto durch das Einatmen von Kohlenmonoxid und Unterkühlung bewusstlos gewesen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Schleuserfahrzeuges flüchtete. Die Flüchtlinge sollten wohl nach Westeuropa gebracht werden.