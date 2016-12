Obergrafschaft

Duo mit drei Kilogramm Marihuana erwischt

Drogen im Wert von 30.000 Euro haben Bundespolizisten jetzt in einem Zug im Bahnhof Bad Bentheim entdeckt. Die Drogenschmuggler wurden festgenommen.

gn Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat am späten Montagnachmittag im Bahnhof Bad Bentheim zwei junge Männer mit drei Kilogramm Marihuana erwischt. Die 24 und 26 Jahre alten Männer wollten das Rauschgift im Zug nach Deutschland schmuggeln.

Die beiden jungen Männer waren von den Polizisten während der grenzpolizeilichen Überwachung eines international verkehrenden Zuges im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert worden. Obwohl das Duo angab, sich eine Reisetasche zu teilen, konnten die Beamten den beiden Männern den Besitz eines weiteren Hartschalenkoffers in der Nähe ihres Sitzplatzes nachweisen. „Nach dem Öffnen des Reisekoffers war schnell klar, warum die beiden den Besitz abstreiten wollten“, teilen die Beamten in einem Pressebericht mit. Bei der Durchsuchung des Gepäckstücks entdeckten sie darin nämlich einen gut verpackten Beutel mit rund drei Kilogramm Marihuana. Einer der Männer hatte außerdem ein Springmesser in seiner Jacke parat.

Die beiden Drogenschmuggler wurden daraufhin festgenommen und Fahndern des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen „Straßenhandelspreis“ von etwa 30.000 Euro. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn, geführt.