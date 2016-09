Niedergrafschaft

„Du brauchst Ehrgeiz und ein dickes Fell“

Während die meisten Kandidaten mit Spannung erwarten, ob sie den Sprung in den Rat schaffen, lehnen sich Sigrun Mittelstädt-Ernsting, Johann Diekjakobs und Bernd Wever entspannt zurück. Sie treten nicht wieder an.

Emlichheim/Uelsen/Osterwald. In einem sind sich sie einig: Man soll aufhören, wenn’s am schönsten ist. Sigrun Mittelstädt-Ernsting aus Emlichheim, Bernd Wever aus Uelsen und Johann Diekjakobs aus Osterwald beenden nach vielen Jahren ihre kommunalpolitische Arbeit. Zur Wahl am Sonntag haben sie sich nicht noch einmal aufstellen lassen. Das bedeutet nicht, dass sie am 11. September ihr Mandat schon aufgeben. Noch bis Ende Oktober sind sie gewählt. Die neue Ratsperiode beginnt am 1. November.

„Ich verfolge den Wahlkampf sehr entspannt“, sagt Sigrun Mittelstädt-Ernsting, 63 Jahre alt. Sie ist in den vergangenen fünf Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde Emlichheim gewesen. „Wahlkampf war für mich immer eine stressige Zeit. Man muss die Menschen von sich überzeugen“, sagt sie. Sich zu präsentieren, sich zu verkaufen – das sei ihr, die sich oft selbstkritisch hinterfrage, nicht in die Wiege gelegt worden, findet Sigrun Mittelstädt-Ernsting und betont: „Gerade auf der Kommunalebene geht es doch um die Sache, nicht um die Person.“ Das ist übrigens einer der Gründe, warum sie nicht vom politischen „Gegner“ sprechen mag, sondern lieber vom „Mitstreiter“.

Das ruhige, zielorientierte politische Miteinander auf dem Dorf liegt auch Johann Diekjakobs am Herzen. Der 72-Jährige hat sich sein Leben lang für Osterwald stark gemacht, die letzten 15 Jahre als Bürgermeister. Dieses Ehrenamt hat er gerne übernommen. „Als Bürgermeister ist man gestaltend tätig und kann seinen Ort voranbringen“, erklärt er. Johann Diekjakobs denkt an die Dorferneuerung. Die hat Osterwald aufpoliert, war aber nicht immer ganz einfach. Die Bauern hatten ihre Vorstellungen, wie sich der Ort weiterentwickeln müsste. Das deckte sich nicht zwangsläufig mit den Vorstellungen der Menschen in den Siedlungen.

„Man trifft als Politiker Entscheidungen, die nicht von jedem mitgetragen werden“, sagt Sigrun Mittelstädt-Ernsting. Das kennt auch Bernd Wever. Er ist 71 Jahre alt und war von 1996 bis 2011 Bürgermeister der Gemeinde Uelsen. In der jetzt endenden Ratsperiode war er noch im Gemeinderat aktiv – und hat sich ebenfalls dazu entschlossen, nicht noch einmal anzutreten. „Entscheidungsfreudig sollte man schon sein, wenn man in der Politik tätig ist. Sonst taktiert man zu viel und verpasst Chancen“, sagt Bernd Wever. Er selbst habe damit nie ein großes Problem gehabt: „Mir sind Entscheidungen stets leicht gefallen. Du brauchst dafür aber Ehrgeiz und ein dickes Fell.“

Die Mitglieder in den Räten und im Kreistag sind ehrenamtlich tätig. Sie befassen sich in ihrer Freizeit mit teils komplizierten Zusammenhängen. Kann das eigentlich jeder? „Man braucht einige Jahre, um das alles zu verstehen“, gibt Sigrun Mittelstädt-Ernsting freimütig zu. Wichtig sei, dass die Politik von den Mitarbeitern im Rathaus, die sich hauptberuflich um die Kommune kümmern, gut mit Informationen versorgt wird. Um sich eine Meinung bilden zu können, sei es ratsam, „Themen wenigstens halbwegs zu verstehen“, sagt die Emlichheimerin schmunzelnd. Das sieht Bernd Wever genau so: „Man will ja mitgestalten und nicht nur ein Begrüßungshansel sein.“

Sich für den Ort zu engagieren, das eigene Umfeld zu entwickeln und lebenswerter zu machen – das kann leicht in Arbeit ausarten. „Im Laufe der Jahre kommen immer mehr Aufgaben und Funktionen dazu“, weiß Sigrun Mittelstädt-Ernsting. Wer dann noch Bürgermeister wird, der erfüllt ein Ehrenamt, das einen jeden Tag fordert. Entweder im Kopf, wenn es zum Beispiel um die Finanzen der Gemeinde geht, oder auch körperlich. „Wenn bei uns in Osterwald mal einer ein Schild umfährt, dann komme ich eben mit dem Radlader und einem Sack Zement und stelle es wieder auf“, sagt Johann Diekjakobs und fügt trocken hinzu: „Wir sind es in Osterwald gewohnt, die Schippe in die Hand zu nehmen.“

Schwierigkeiten, sich aus der Ratsarbeit zurück zu ziehen und loszulassen, erwartet keiner der drei langjährigen Kommunalpolitiker. „Natürlich wird einem so manche Hintergrundinformation fehlen“, meint Bernd Wever. Aber die Entscheidung, nicht noch einmal ein Mandat anzustreben, habe er selbst getroffen, sagt er. Sigrun Mittelstädt-Ernsting ist auch froh, den „richtigen Zeitpunkt“ gefunden zu haben: „Ich wollte selbst entscheiden, wann ich aufhöre. Jetzt freue mich auf die Zeit nach der Politik.“ Und Johann Diekjakobs stellt frohgemut fest, dass er ab November zwar nicht mehr Bürgermeister von Osterwald sein wird, wohl aber noch ein Bürger, dem die Zukunft seines Ortes nicht egal ist: „Das Interesse an den Themen, das bleibt ja wohl.“