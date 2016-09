Obergrafschaft

Drogenschmuggler wirft Marihuana aus dem Fenster

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen Drogenschmuggler auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim gestoppt. Die Drogen hatte er zu dem Zeitpunkt bereits aus dem Auto geworfen. Doch das blieb nicht unbeobachtet.

gn Bad Bentheim. Der 27-jährige albanische Staatsangehörige fiel den Beamten am frühen Mittwochabend auf der A 30 in einem Auto mit französischer Zulassung auf. Der ersten Aufforderung zum Anhalten auf dem Parkplatz „Waldseite Süd“ war der Fahrer nicht gefolgt, obwohl er den Blinker zum Abbiegen benutzt hatte, teilte die Bundespolizei mit. Doch der Streifenwagen der Bundespolizei konnte sich wieder vor das Fahrzeug setzen und das Auto schließlich an der Anschlussstelle „Bad Bentheim“ stoppen.

Begleitet wurde der mutmaßliche Drogenschmuggler von einem 27-jährigen Niederländer, der offenbar bis kurz vor der Polizeikontrolle ahnungslos von der Schmuggelaktion des Fahrers war. Noch während die Bundespolizisten auf eine plausible Erklärung der offensichtlich angespannten Männer warteten, warum sie ohne Gepäck durch Europa reisen, hielt ein anderes Auto neben den Beamten an. Die beiden Fahrzeuginsassen hatten gesehen, wie während des ersten Anhalteversuchs eine Tasche aus dem Auto geworfen wurde. „Eine zweite Streife der Bundespolizei überprüfte die angegebene Stelle und fand dort eine Tüte mit einem Plastikbeutel, aus dem ein deutlicher Duft von Marihuana kam“, sagte Bundespolizeisprecher Ralf Löning.

Drogen im Wert von 10.000 Euro

Die beiden Männer wurden zunächst beide vorläufig festgenommen und zusammen mit dem Rauschgift an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen Straßenhandelspreis von rund 10.000 Euro.

Die beiden Männer wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 27-jährigen Albaner. Er wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.