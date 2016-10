Nordhorn

Drogenanbau im Keller statt Sauna

Ein kurioser Drogenprozess hat vorm Amtsgericht Nordhorn stattgefunden. Der Angeklagte hatte einem Niederländer seinen Keller als Lagerraum vermietet. Sein Schwiegersohn wurde später plötzlich stutzig.

Nordhorn. Einem jungen Ehepaar, das ein Haus in Nordhorn bewohnt, war schon immer bekannt, dass der mit ihnen dort lebende Vater der Frau gern eine Sauna hätte. Als im Januar dieses Jahres plötzlich ihnen unbekannte Männer mit Arbeiten im Keller des Hauses begannen, gingen sie davon aus, dass nunmehr mit dem Bau der Schwitzkabine begonnen werden sollte. Da zwischen den Eheleuten und ihrem Mitbewohner schon länger ein angespanntes Verhältnis herrschte, wunderte es die jungen Leute nicht, dass sie über die baulichen Maßnahmen nur spärlich informiert wurden.

Anfang Februar fiel dem jungen Mann im Schuppen, der zum Haus gehört, ein Abluftrohr auf, das bis in den Keller führte. Aus diesem Rohr kam ihm warme Luft entgegen mit einem einen eigenartigen Geruch. Als die Eheleute sich den Keller genauer ansahen, entdeckten sie eine regelrechte Cannabis-Plantage. Als ein Gespräch mit ihrem Vater bzw. Schwiegervater nichts brachte, informierten sie die Polizei über ihre Entdeckung.

Polizei findet Hunderte Pflanzen

Noch am selben Tag räumte die Polizei die Drogen-Plantage aus. Den Beamten gegenüber gab der Rentner an, er habe den Keller an einen Niederländer vermietet, der ihn als Lager nutzen wollte. Um das, was da wirklich gemacht wurde, habe er sich nicht gekümmert. Vom Anblick der Plantage mit 360 Cannabis-Pflanzen in Begleitung der Polizei war er völlig überrascht.

Jetzt hatte sich der 64-jährige Rentner vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht Nordhorn zu verantworten. Ihm wurde Beihilfe zum unerlaubten Anbau von Cannabis-Pflanzen vorgeworfen. Sein Geständnis ließ er von seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Krümberg, verlesen. Danach war er im Januar an einer Tankstelle in Denekamp mit einem Niederländer ins Gespräch gekommen, der sich als „Henk“ vorgestellt hatte. Man hatte sich über persönliche Dinge unterhalten. Henk war als Händler tätig und auf der Suche nach Lager- und Kellerräumen für einzulagernde Waren aus Konkursmassen.

Doppelte Miete für Eigenanbau

Da er bereit war, für einen Raum 250 Euro monatlich zu zahlen, bot der Rentner ihm den Keller in seinem Haus an. Nach einer Besichtigung wurde man sich schnell einig. Bei dieser Gelegenheit erklärte der Niederländer Interesse an einigen Blumentöpfen im Keller. Falls der Vermieter nichts dagegen habe, dass er in den Töpfen ein paar Marihuana-Pflanzen für den Eigengebrauch groß ziehen würde, sollte die Miete auf 500 Euro erhöht werden. Bei diesem Angebot konnte der Rentner nicht „Nein“ sagen und er händigte seinem Mieter Haus- und Kellerschlüssel aus. In der Folgezeit entwickelte der zusammen mit verschiedenen fremden Männern große Aktivitäten im Keller, um die sich der Rentner nicht kümmerte.

Erst als sein Schwiegersohn die illegalen Umbaumaßnahmen entdeckt und die Polizei informiert hatte, merkte der Angeklagte, auf welche kriminellen Machenschaften er hereingefallen war. Der als Zeuge geladene ermittelnde Kriminalbeamte konnte in seiner Aussage bestätigen, dass die Plantage mit insgesamt 361 Cannabis-Pflanzen hochprofessionell eingerichtet wurde. Die Ermittlungen und die Suche nach dem Mieter und Betreiber der Kellerplantage blieben bisher ohne Erfolg. Einige Stunden vor dem Zugriff der Polizei war er noch vor Ort gewesen. Für den Rentner war das Ganze ein Verlustgeschäft, da er die Kosten für den Rückbau im Keller zu tragen und von der Miete nichts gesehen hat.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft plädierte für die Verhängung einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 20 Euro (600 Euro). Diesem Antrag konnte auch die Verteidigung nicht widersprechen. Als Richter Ratering in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprach, verzichteten Angeklagter und Verteidiger auf Rechtsmittel.