Obergrafschaft

Drogen im Wert von einer Million Euro entdeckt

Zöllner haben Drogen im Gesamtwert von rund einer Million Euro bei Gildehaus entdeckt. Die Beschuldigten sind nun in der Justizvollzugsanstalt.

gn Bad Bentheim. Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, stellten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Osnabrück bereits am 2. Dezember 82 Kilogramm Amphetamin und 8500 Ecstasy-Tabletten im Wert von einer Million Euro sicher. Die Beamten kontrollierten ein zuvor aus den Niederlanden eingereistes Fahrzeug auf dem Rastplatz Waldseite Süd bei Gildehaus an der Autobahn30. Der 22-jährige Fahrer gab an, seit Mittwoch in Amsterdam gewesen zu sein und dort auch ursprünglich das Wochenende verbringen zu wollen. Jedoch hätten er und sein Beifahrer die Nachricht über einen Todesfall erhalten und seien deshalb auf dem Weg zur Beerdigung nach Schweden. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Gildehaus: Zöllner entdecken Drogen im Wert von einer Million Euro bei einer Kontrolle auf der A30.



Bei der ersten Durchsicht des Wagens kamen den Beamten Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussage des Reisenden, da sie in der Fahrertür einen schwedischen Kassenbon vom 1. Dezember 2016 aus Malmö fanden. Das Fahrzeug wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht und intensiv kontrolliert. In drei größere bauartbedingte Hohlräume unter dem Fahrzeugboden entdeckten die Zöllner 40 Plastiktüten mit Amphetamin und zwei Tüten mit Ecstasy-Tabletten. Der Fahrer und Beifahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Die Beschuldigten wurden in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz in Nordhorn übernommen.