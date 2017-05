Region

Drogen beim Fest am See entdeckt

Die Polizei hat zahlreiche Besucher des „House am See“ Festivals kontrolliert und Drogen gefunden.

gn Geeste. Am Rande des Festivals „House am See“ am Speicherbecken in Geeste hat die Polizei verstärkt Drogenkontrollen vorgenommen. Das Ergebnis sind elf Strafanzeigen.

Am Himmelfahrtstag hat die Polizei Meppen auf der Suche nach Drogen Besucher im Einlassbereich des Festivals am Speicherbecken in Geeste kontrolliert . Beteiligt waren neben Beamten des Polizeikommissariates Meppen auch zwei Diensthundeführer mit einem Rauschgiftspürhund. Innerhalb von fünf Stunden konnten die Beamten bei diversen Kontrollen insgesamt elf Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fertigen.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge etwa zwölf Gramm Marihuana, drei Joints, 29 Ecstasy Tabletten und verschiedene Konsumgeräte gefunden werden.

Das Festival verlief ansonsten aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne größere Zwischenfälle.