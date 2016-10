Lokalsport

Drittes Spiel, dritter Tiebreak, dritter Sieg

Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer haben das Derby bei den Tecklenburger Land Volley mit 3:2 gewonnen. Matthew Busse konnte sich über den ersten MVP-Titel im Trikot des FC 09 freuen.

his Ibbenbüren. Tiebreaks liegen den Volleyballern des FC Schüttorf 09 in dieser Saison. Im dritten Spiel in der neuen Zweitliga-Spielzeit musste das Team von Trainer Stefan Jäger am Freitagabend bei den Tecklenburger Land Volleys zum dritten Mal in den Entscheidungssatz. Und zum dritten Mal jubelten am Ende die Schüttorfer. Mit 25:21, 20:25, 25:15, 21:25 und 15:8 hatte das 09-Team im Derby in Ibbenbüren die Nase vorn. „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber letztlich ein verdienter Sieg mit einer super Teamleistung“, sagte Kapitän Philipp Lammering, dessen Team von der Tribüne lautstark von einem großen Schüttorfer Fanblock unterstützt wurde.

Das Spiel der beiden Mannschaften glich einer Berg- und Talfahrt. Im ersten Durchgang diktierten die Gäste das Geschehen. Tecklenburgs Trainer Hendrik Rieskamp musste bereits vor der ersten technischen Auszeit bei einem 1:5-Rückstand seine erste Auszeit nehmen. Anschließend fand sein Team zwar besser seinen Rhythmus, ihre Führung gaben die Schüttorfer aber zu keinem Zeitpunkt aus der Hand. Nach 25 Minuten verwandelte der FC 09 den Satzball zum 25:21. Im zweiten Durchgang waren es die Gastgeber, die sich einen Vorteil erspielten. Jäger reagierte und brachte im Verlauf des Satzes mit Alexander Sellmayer, Heinrich Robertus und Philipp Lammering frische Kräfte, für eine Wende reichte es aber nicht mehr. In den dritten Satz starteten die Schüttorfer mit Daniel Gorski, Thijs Nijeboer, Patrick Berges, Damian Domonik, Matthew Busse und Philip Schumacher wieder mit der Formation, mit der sie auch in den ersten beiden Durchgängen angefangen hatten. Im Gegensatz zum zweiten Satz lief es jetzt wieder rund. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Schüttorfer Mitte des Satzes deutlich ab und fuhren ein klares 25:15 ein.

Wer jetzt einen Durchmarsch der Schüttorfer erwartet hatte, sah sich getäuscht. Denn das Auf und Ab sollte über alle fünf Sätze gehen. Im vierten Durchgang waren wieder die Gastgeber an der Reihe. ImTiebreak ließen sich die Schüttorfer ließen auch von einem 1:4- Rückstand nicht aus der Fassung bringen. Mit viel Druck von der Aufschlaglinie kämpften sie sich zurück. Mittelblocker Matthew Busse legte eine richtige Serie hin, die auch ein Grund war, dass er sich über seinen ersten MVP-Titel im 09-Trikot freuen konnte. Mit 15:8 wurde der Sieg am Ende sogar deutlich.