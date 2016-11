Sportwelt

Dritte Punkteteilung zwischen Carlsen und Karjakin

Das dritte Spiel im Duell um die Schachkrone in New York ist mit einem weiteren Remis zu Ende gegangen.

dpa New York. Obwohl der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen in der Nacht zum Dienstag die weißen Steine führte und im Spielverlauf große Vorteile hatte, konnte er diese nicht zum Sieg gegen den Herausforderer Sergej Karjakin nutzen. Mit 78 Zügen war es die bisher längste und am meisten umkämpfte Partie im Match.

Der Norweger eröffnete das dramatische Spiel diesmal mit seinem Königsbauern. In der Spanischen Partie entschied sich der Russe für die solide Berliner Verteidigung. Lange Zeit war die Stellung im Gleichgewicht, doch im Endspiel gewann Carlsen einen Bauern. Karjakin verteidigte sich aber äußerst zäh und erreichte nach fast sieben Stunden und ein paar ungenauen Zügen des Titelverteidigers ein hart erkämpftes Unentschieden.

Der WM-Zweikampf von Carlsen und Karjakin in New York geht über insgesamt zwölf Partien. Davon ist nun ein Viertel gespielt, es steht 1,5:1,5 - zum Gewinn sind 6,5 Punkte notwendig. Das Preisgeld beträgt 1,1 Millionen Dollar, von denen der Sieger 60 Prozent erhält. Der Ausgang des WM-Kampfes wird spätestens am 30. November feststehen.

Die Notation der 3. Partie:

Weiß: Magnus Carlsen (Norwegen)

Schwarz: Sergej Karjakin (Russland)

Spanische Partie

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0-0 Sxe4 5.Te1 Sd6 6.Sxe5 Le7 7.Lf1 Sxe5 8.Txe5 0-0 9.d4 Lf6 10.Te2 b6 11.Te1 Te8 12.Lf4 Txe1 13.Dxe1 De7 14.Sc3 Lb7 15.Dxe7 Lxe7 16.a4 a6 17.g3 g5 18.Lxd6 Lxd6 19.Lg2 Lxg2 20.Kxg2 f5 21.Sd5 Kf7 22.Se3 Kf6 23.Sc4 Lf8 24.Te1 Td8 25.f4 gxf4 26.gxf4 b5 27.axb5 axb5 28.Se3 c6 29.Kf3 Ta8 30.Tg1 Ta2 31.b3 c5 32.Tg8 Kf7 33.Tg2 cxd4 34.Sxf5 d3 35.cxd3 Ta1 36.Sd4 b4 37.Tg5 Tb1 38.Tf5+ Ke8 39.Tb5 Tf1+ 40.Ke4 Te1+ 41.Kf5 Td1 42.Te5+ Kf7 43.Td5 Txd3 44.Txd7+ Ke8 45.Td5 Th3 46.Te5+ Kf7 47.Te2 Lg7 48.Sc6 Th5+ 49.Kg4 Tc5 50.Sd8+ Kg6 51.Se6 h5+ 52.Kf3 Tc3+ 53.Ke4 Lf6 54.Te3 h4 55.h3 Tc1 56.Sf8+ Kf7 57.Sd7 Ke6 58.Sb6 Td1 59.f5+ Kf7 60.Sc4 Td4+ 61.Kf3 Lg5 62.Te4 Td3+ 63.Kg4 Tg3+ 64.Kh5 e7 65.Se5+ Kf6 66.Sg4+ Kf7 67.Te6 Txh3 68.Se5+ Kg7 69.Txe7+ Kf6 70.Sc6 Kxf5 71.Sa5 Th1 72.Tb7 Ta1 73.Tb5+ Kf4 74.Txb4+ Kg3 75.Tg4+ Kf2 76.Sc4 h3 77.Th4 Kg3 78.Kg4 Kf2 Remis

Stand: 1,5:1,5