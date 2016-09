Nordhorn

Dreister Diebstahl aus Kinderwagen aufgeklärt

Am Montag hat ein Jugendlicher aus einem kurzzeitig unbeaufsichtigten Kinderwagen in der Asternstraße in Nordhorn eine Wickeltasche gestohlen. Nun ist der Tatverdächtige ermittelt.

gn Nordhorn. Der Täter wurde bei dem Diebstahl gefilmt, teilte die Polizei mit. „Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte ein 15-jähriger Schulschwänzer aus Nordhorn als Täter ermittelt werden“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Der Jugendliche gestand bei seiner Vernehmung den Diebstahl. Die Wickeltasche hat er kurz nach der Tat in einen Papiercontainer in der Straße Hermann-Löns-Platz geworfen. Dort konnte die Tasche jedoch nicht gefunden werden. Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib der Tasche machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn 05921 3090 zu melden.

