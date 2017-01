Nordhorn

Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Nordhorn

Drei Menschen haben sich bei einem Verkehrsunfall auf der Seeuferstraße in Nordhorn am Montag verletzt. Die beiden Autos stießen zusammen.

Nordhorn. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr an der Seeuferstraße in Nordhorn ereignet. Zwei Frauen und ein Mann verletzten sich hierbei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Ford auf der Seeuferstraße in Richtung Innenstadt. In einer Kurve in Höhe des Parkplatzes Neumarkt geriet das Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW. Der BMW-Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Anders sah es bei den beiden Frauen im Kleinwagen aus: Die Feuerwehr Nordhorn entfernte die Beifahrertür, um die Verletzten herauszuholen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Vor Ort waren außer der Polizei und der Feuerwehr Nordhorn vier Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeuge. Die Seeuferstraße war für den Einsatz gesperrt.