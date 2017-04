Region

Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Lengerich

Zwei Autos waren am Dienstag in Lengerich zusammengestoßen. Foto: Lindwehr

Bei einem Zusammenstoß am Dienstag auf der Frerener Straße zwischen Lengerich und Freren sind am Nachmittag ein Paar schwer und ein Mann leicht verletzt worden.

Video Zwei Autos stoßen bei Lengerich frontal zusammen Lengerich: Auf der Frerener Straße sind am Mittag zwei Autos zusammengestoßen



hlw Lengerich. Am Dienstagmittag ist auf der Landesstraße 66 im emsländischen Lengerich ein Ehepaar auf der Rückfahrt von einem dreiwöchigen Urlaub verunglückt. Sie waren mit ihrem Mercedes B-Klasse mit einem entgegenkommenden Mercedes C-Klasse zusammengestoßen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war nach ersten Ermittlungen gegen 13.35 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Lähden vermutlich auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen des Ehepaars aus Andervenne zusammengestoßen. Dabei wurde dessen 81-jähriger Fahrer eingeklemmt, er verletzte sich schwer. Er konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus Lengerich gerettet werden und wurde im Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Lingen geflogen.

Seine 86-jährige Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde schwer und der 43-Jährige leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen, Telefon 0591 870 zu melden.