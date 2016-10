Region

Drei Tote bei Unfall im Münsterland

Schwerer Unfall im Münsterland: Drei junge Menschen kommen ums Leben, als ein Auto nachts gegen einen Baum prallt. Nur die Fahrerin überlebt.

dpa Velen. Drei junge Menschen sind am frühen Montagmorgen bei einem schweren Autounfall in Velen im Münsterland ums Leben gekommen. Die 20 Jahre alte Fahrerin überlebte als Einzige in dem mit vier Personen besetzten Fahrzeug – sie erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers war die Frau auf der feuchten Straße wahrscheinlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. In einer Kurve kam der Kleinwagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren sowie eine 20-Jährige starben noch an der Unfallstelle.

Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin ins Krankenhaus. Sie sei nicht lebensgefährlich verletzt und auch ansprechbar gewesen. Alkohol habe die Frau nicht getrunken, so die Polizei.