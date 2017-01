Niedergrafschaft

Drei Jahre Haft für Neuenhauser wegen Beilattacke

Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde ein Neuenhauser vom Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Er kommt zunächst in eine Entziehungsanstalt.

Osnabrück. In Handschellen wurde ein junger Mann in den Gerichtssaal gebracht und nahm sichtlich angespannt und zappelnd neben seiner Pflichtverteidigerin Christiane Preuß aus Nordhorn Platz. Ein geladener Psychiater begutachtete auch während der Verhandlung den sichtlich nervösen Angeklagten und registrierte seine auffälligen Verhaltensweisen.

Laut Anklage soll er am 16. Juli in eine Obdachlosenwohnung in Neuenhaus eingebrochen sein und vornehmlich technische Geräte durch ein Fenster an einen Mittäter rausgereicht haben. Die Geräte wurden für den Abtransport in eine blaue Papiertonne verfrachtet. Die beiden Männer wollten sich gerade entfernen, als der Bewohner der Wohnung heimkehrte und die vermeintlichen Diebe stellte. Er forderte die Herausgabe eines Cassettenrecorders. Daraufhin, so die Anklage, soll der Angeklagte mit einem Beil auf den Wohnungsinhaber eingeschlagen und ihn dabei schwer an der Hand verletzt haben.

Ja, das sei so richtig, erklärte der Angeklagte, nachdem der Staatsanwalt seine Tatvorwürfe erhoben hatte. Allerdings habe er nicht, wie auch zu hören war, auf den Kopf gezielt, sondern den Schlag nur gegen die Hand geführt. Außerdem führte er an, dass er das Beil dem Opfer zuvor entwunden habe.

Zeuge ist undeutlich

Zwei Tatzeugen, das Opfer und der Helfer sollten den genauen Tathergang schildern. Der Einbruchshelfer war erkennbar bemüht, seinen Kumpanen nicht zu belasten. Man sei zu der Wohnung gegangen, um Sachen des Angeklagten abzuholen: „Er ist dann reingegangen.“ „Wie? Reingegangen?“ hakte der Richter sofort nach. „Durchs Fenster.“ „Das müssen Sie schon dazusagen.“ Später wird der Zeuge noch undeutlicher: „Die sind irgendwie aneinandergeraten. Da war ein Gebüsch dazwischen.“

Da der Angeklagte, die Nutzung des Beils eingeräumt hatte, hakte das Gericht nicht weiter nach. Das Opfer war auch vor Gericht geladen, aber nicht erschienen. Ein anwesender Polizist erhielt vom Richter den Auftrag, seine Kollegen in Neuenhaus in Bewegung zu setzen und dafür zu sorgen, dass das Opfer erschiene. Das gelang. Mit verwaschener Sprache beantragte der 39-Jährige einen Dolmetscher, doch der Richter erkannte, dass es weniger an fehlenden Sprachkenntnissen, als am Alkoholkonsum des Zeugen lag, dass er kaum etwas verstand. Immerhin konnte man ihm entlocken, dass der Beilschlag in Richtung seines Kopfes geführt wurde und seine Handverletzung Folge einer Abwehrbewegung war.

Wohnung des Opfers verwüstet

Im weiteren Verlauf des Prozesses stellte sich heraus, dass die vermeintlich gestohlenen Gegenstände dem Angeklagten gehörten und er nur verhindern wollte, dass sie vom Zeugen verkauft wurden. Aus Wut über einen verkauften Fernseher hat er sehr wahrscheinlich die gesamte Wohnung des Opfers verwüstet, wofür er vermutlich das Beil genutzt hat.

Der Psychiater erklärte, dass der Angeklagte unter ADHS im Erwachsenenalter leide und unter einer „Polytoxikomanie“, er sei also von mehreren Substanzen abhängig. Zur Tatzeit habe er massiv unter dem Einfluss von Amphetaminen gestanden. Der Fachmann riet dringend zu einer Einweisung in eine Entziehungsanstalt. Weitere Straftaten seien sehr wahrscheinlich, wenn er wieder an Drogen gelange.

In seinem Plädoyer betonte der Staatsanwalt, dass die Tat des Angeklagten weitaus schlimmere Folgen hätte haben können. Er rückte vom Tatvorwurf des Raubes ab und beantragte eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung zu drei Jahren Haft. Verteidigerin Preuß hatte einen schweren Stand, brachte eine Bewährungsstrafe ins Gespräch, stellte aber das Strafmaß „ins Ermessen des Gerichtes“.

Beim Urteil von drei Jahren und der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wird es wohl nicht bleiben. Am Rande des Prozesses wurde bekannt, dass der Angeklagte sich demnächst wegen eines Raubes in Gronau vor dem Landgericht Münster verantworten muss. Die Tat soll nur wenige Stunden nach der Beilattacke in Neuenhaus passiert sein. Außerdem: Am 12. Juli, also vier Tage vor der Tat, war der Neuenhauser wegen eines Eigentumsdeliktes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.