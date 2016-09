Niedergrafschaft

„Drei große Jahre“ warten auf die Neuenhauser Räte

„Drei große Jahre“ stehen der Samtgemeinde Neuenhaus laut Rathaus-Chef Günter Oldekamp bevor. Drei Jahre, denen sich der neue Rat von Stadt wie Samtgemeinde stellen muss.

Neuenhaus. Viele Projekte, die in diesem Jahr in Neuenhaus angestoßen wurden, können im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Dann, wenn die jeweiligen Förderbescheide vorliegen.

Beim Thema „kommunales Leitbild“ liegt der Bescheid bereits vor. Hier wartet die Samtgemeinde auf grünes Licht vom Rechnungsprüfungsamt. Kommt das Okay, fällt es dem neuen Rat zu, das für Neuenhaus sicherlich wegweisende Projekt weiterzuführen. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Samtgemeinderat den bisherigen Weg beibehalten will und beim „kommunalen Leitbild“ lediglich den Rahmen vorgibt, den die Bevölkerung anschließend mit Leben füllen soll: Etwa durch einen VVV-ähnlichen Marketingverein, der von Verwaltungsseite mit einer halben Stelle begleitet werden soll. „Man darf das Ehrenamt nicht auslutschen“, sagte Oldekamp dazu.

Weitere Projekte, die auf der Warteliste für eine attraktivere Innenstadt stehen: Beispielsweise soll eine Fußgängerbrücke über Stadtgraben führen und den Biergarten des „Deutschen Hauses“ mit dem Oelwall verbinden. Ebenfalls auf der „To-Do“-Liste für 2017: der Umbau des Kindergartens „Lummerland“ in Veldhausen für rund 409.000 Euro. In diesem Jahr war dafür kein Geld mehr übrig, weshalb die Stadt das Thema auf 2017 verschoben hat.

Schienenpersonennahverkehr wirft Schatten voraus

Seine Schatten vorausgeworfen hat der Schienenpersonennahverkehr (kurz: SPNV). Ab Dezember 2018 werden in der Grafschaft nicht nur Güterzüge über die Gleise rollen. Auch Personenzüge halten dann unter anderem in Neuenhaus. Zwei Haltestellen „Neuenhaus-Thesingfeld“ und „Neuenhaus-Bahnhof“ werden eingerichtet. Das ist mit ein Grund, warum Stadt und Samtgemeinde viel Kraft in die Aufhübschung von Neuenhaus investieren. Der Zug bringt potenziell auch mehr Besucher. Die Stadt hat deshalb auch ein Auge auf die Veldhausener Straße vor der eigenen Haustür geworfen. Sie führt vorbei am Bahnhof und entwickelt sich zunehmend zu einer der Hauptverkehrsadern. Immer mehr Autos und Lastwagen rollen über die Straße. Die Entwicklung ist so deutlich, dass die Stadt den Verkehr zählen ließ. Im Rathaus wird über eine Umgestaltung nachgedacht, denn: Wenn der Personenzug sowie der geplante Verbrauchermarkt kommen, werden die Verkehrsströme auf der Veldhausener Straße nicht abebben.

Flüchtlingsfrage zieht sich wie ein roter Faden

Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch diese drei Jahre ziehen wird, ist die Flüchtlingsfrage. Die Zuweisungszahlen sind derzeit weiter niedrig. Diese Zahlen stehen und fallen jedoch mit Entwicklungen, die jenseits der Samtgemeindegrenzen auf internationaler Bühne geschehen.

2019 fällt es den neuen Räten schließlich zu, das 650. Stadtjubiläum von Neuenhaus auszurichten.

„Drei große Jahre stehen Neuenhaus bevor“, kündigte Oldekamp an. Verbunden mit dieser Aussage ist auch seine Hoffnung, nahtlos an die bisherige Arbeit anknüpfen zu können. Diese Hoffnung ist geknüpft an die Frage, ob die Christdemokraten als Sieger aus der Wahl gehen und ihre Dominanz in den Räten verteidigen können. Aktuell hat die CDU in den Räten von Stadt und Samtgemeinde die Mehrheit mit 13 und 17 Sitzen, gefolgt von der SPD mit neun und zehn Sitzen sowie den Grünen mit jeweils drei Sitzen in beiden Räten. Wie die neuen Mehrheitsverhältnisse aussehen, zeigt sich bei der Kommunalwahl am 11. September.