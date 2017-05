Region

Doch verkaufsoffene Sonntage in Lingen und Meppen

Der Kirmessonntag ist in Lingen verkaufsoffener Sonntag. Gleiches gilt für Meppen, wo im Rahmen der Maitage ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet. Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg entschieden.

Lingen/Meppen. Das Gericht hat damit Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Osnabrück geändert, in denen das Verwaltungsgericht in dortigen Eilverfahren zugunsten der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) entschieden hatte. Die Gewerkschaft hatte gegen den verkaufsoffenen Sonntag geklagt. Das Verwaltungsgericht hatte zunächst entschieden, dass die zugrunde liegende Regelung im Niedersächsischen Ladenöffnungsgesetz verfassungswidrig sei, und daher den verkaufsoffenen Sonntag in Lingen, ebenso wie in Meppen und Georgsmarienhütte, untersagt.

Lingen/Meppen: Es war ein langes Hin und Her, doch nun ist es sicher: Die Verkaufsoffenen Sonntage in Lingen und Meppen werden am kommenden Sonntag stattfinden. Was halten Lingener Einzelhändler und Innenstadtbesucher vom Sonntagsshopping? Wir haben nachgefragt.

Dieser Auffassung der Osnabrücker Verwaltungsrichter folgte das OVG nicht. Es betrachtet das Ladenöffnungsgesetz als „noch den verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechend“. Voraussetzung für die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen sei, dass der Verkauf nicht im Vordergrund stehe, sondern die Ladenöffnung im Zusammenhang mit einer Veranstaltung erfolge, die ihrerseits prägende Wirkung für den öffentlichen Charakter des Tages entfalte.

„Das Oberverwaltungsgericht sieht diese Voraussetzung in Bezug auf das in Georgsmarienhütte geplante Cityfest, die Lingener Frühjahrskirmes und die Meppener Maitage für gegeben an“, heißt es in einer Mitteilung des OVG.

Die Lingener Geschäfte öffnen am Sonntag von 14 bis 19 Uhr, teilt die Stadt Lingen am Freitag mit. In Meppen findet im Rahmen der Maitage von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt.