Doch keine Flüchtlingsunterkunft in Enschede

Die Pläne, zwischen Glanerbrug und Enschede eine Flüchtlingsunterkunft für 600 Menschen zu bauen, sind vom Tisch. Das gab die Stadtverwaltung Enschede vor Kurzem bekannt.

mbo/kw Enschede. Der Bau der Einrichtung sei vor dem Hintergrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen nicht mehr notwendig, berichtet die in Enschede erscheinende Tageszeitung „Twentsche Courant/Tubantia“. Gegner der Einrichtung sprachen gegenüber der Zeitung von der „besten Nachricht des Jahres“.

Die Stadt Enschede überlegt derweil, Schadensersatzforderungen in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro geltend zu machen, weil die Asylbewerberunterkunft nun nicht kommen soll. Der Grund: Die Stadt sei mit allerlei Kosten in Vorleistung getreten, die jetzt im Fall eines Verzichts auf die Unterkunft vom Staat zu tragen seien. Neben Kosten für Planung, Bodensanierung und für die Durchführung von Bürgerversammlungen könnte es dabei auch um Mietausfälle gehen. Schließlich gebe es eine Übereinkunft mit der Zentralen Flüchtlingsbehörde. Der zufolge sollte für die Dauer von sieben Jahren Miete gezahlt werden – insgesamt rund 350.000 Euro.

Widerstand vor Ort

Ob die Stadt die Schadensersatzforderung tatsächlich auf den Weg bringt, ist derzeit noch unklar. Das zuständige Ministerium habe in jedem Fall eine Regelung zur Erstattung der bisher aufgelaufenen Vorbereitungskosten in Aussicht gestellt, so die „Tubantia“ unter Hinweis auf Sprecher der Stadtverwaltung. Die Verwaltung ist gebeten worden, eine Aufstellung der Kosten zusammenzutragen.

Der Plan, eine Asylbewerberunterkunft auf dem Eschmarkerveld zu errichten, war von Anfang an auf Widerstand in der Bevölkerung gestoßen. Vor allem die in dem Stadtviertel wohnenden Bürger hatten Bedenken geäußert. Sie befürchteten unter anderem, dass es nicht bei den avisierten 600 Menschen bleiben werde. Es gab Demonstrationen.

Rechtsextreme unter Demonstranten

Unter die Gegner mischten sich auch Menschen, die einen eindeutig rechtsextremen Hintergrund haben, sich aber als „besorgte Bürger“ darstellten. Neben friedlichen Demonstrationen gab es andere Aktionen: Unbekannte legten auf das Gelände des geplanten Zentrums Schweineköpfe ab. Auch ein Anschlag mit zwei Molotowcocktails auf eine Moschee in Enschede erwies sich als Protestaktion gegen das Asylbewerberzentrum. Gegen fünf Tatverdächtige wird derzeit der Prozess gemacht. Der Staatsanwalt ist der Ansicht, dass der Anschlag aus terroristischen Motiven verübt wurde. Er hat vier Jahre Haft, teilweise mit Bewährung, beantragt. Das Urteil steht noch aus.