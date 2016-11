Grafschaft

DNA-Vergleich entlastet Verdächtigen

Neun Wochen haben die Labortests gedauert, nun liegt das Ergebnis vor: Ein Ende August in der Grafschaft Bentheim exhumierter Verstorbener hat die gut 40 Jahre zurückliegenden Morde an vier jungen Frauen nicht begangen.

Nordhorn. „Es war unsere heißeste Spur. Doch jetzt wissen wir: Er war es nicht,“ bestätigte gestern auf Anfrage der GN Oberstaatsanwalt Hubert Feldkamp aus Osnabrück. DNA, die möglicherweise von ihrem Mörder stammen könnte, war unter dem Fingernagel der 20-jährigen Schüttorferin Barbare Storm gefunden worden. Ihr toter Körper war am 17. Mai 1972 bei Schöppingen gefunden worden (die GN berichteten).

Während der erneuten Auswertung alter Hinweise und Zeugenaussagen war ein Mann aus der Grafschaft in den Fokus gerückt, der bereits vor einigen Jahren verstorben ist. „Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, die Genehmigung für die Exhumierung und die Entnahme einer DNA-Probe zu bekommen“, erläuterte Feldkamp. Nur so habe geklärt werden können, ob „Spur 916“ wirklich zur Klärung der Mordfälle und damit zu Klarheit für die Hinterbliebenen führen könne. Nun ist es offiziell: Dieser Mann hat mit den vier Mädchenmorden nichts zu tun. Er war, so die Staatsanwaltschaft „nicht der Spurenverursacher“.

Nach den Morden an Edeltraud van Boxel aus Münster (November 1971), Barbara Storm aus Schüttorf (Mai 1972), Marlies Hemmers aus Nordhorn (August 1973) und Erika Kunze aus Nordhorn im Oktober 1974 waren Polizei und Staatsanwaltschaft Tausenden von Hinweisen nachgegangen und hatten Hunderte von Spurenakten angelegt. Mehrere Verdächtige stammten aus der Grafschaft Bentheim, aber mehr noch aus dem Münsterland. Nach der ersten Ausstrahlung der Fälle in „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im April 1975 hörte die Mordserie auf. Nachdem die Fälle aufgrund von GN-Recherchen im vergangenen Jahr wieder aufgegriffen wurden, gingen weitere Hinweise ein.

„Einige Themen müssen noch abgearbeitet werden“, kündigte gestern Oberstaatsanwalt Feldkamp an. Dazu könne die Überprüfung von 308 Kfz-Haltern gehören. Ihre Namen sind der Polizei bekannt. Der jetzt entlastete Mann aus der Grafschaft (Spur 916) gehörte nicht dazu. „Wie wir mit dieser Liste umgehen, müssen wir noch entscheiden“, so Feldkamp.

Im Zusammenhang mit dem Mord an Edeltraud van Boxel wurde seinerzeit nach einem jungen Mann mit einem hellen, vielleicht auch hellblauen VW-Käfer gefahndet, der als zweiten Buchstaben im Ortskennzeichen ein „F“ und in der Zahlenkombination eine „8“ gehabt haben soll. Im Kreis Steinfurt fuhr man damals noch BF-Kennzeichen. Drei der toten Mädchen wurden in diesem Landkreis gefunden.

Erika Kunze wurde als einziges Opfer auf Grafschafter Seite der Kreisgrenze, im Samerott, abgelegt. Ihre Brieftasche fanden Zeugen später am Haddorfer See im Kreis Steinfurt. Im Zusammenhang mit dem Mord an Erika Kunze beschrieb ein Zeuge später einen dunklen oder mausgrauen „Mercedes mit Heckflossen“ und „BF“-Kennzeichen, der „auf verdächtige Weise“ durch die Umgebung des Samerott gefahren war.

Ob unter den 3

08 damals ermittelten Fahrzeughaltern ein Mann war, der vor oder auch nach den Mädchenmorden möglicherweise wegen sexueller Delikte aufgefallen ist, wurde seinerzeit nicht untersucht. Unter den damaligen technischen Voraussetzungen und mit nur wenig Personal war diese Überprüfungsaktion nicht möglich gewesen.

Sollte der Täter noch leben, wäre er heute wahrscheinlich zwischen 60 und 70 Jahre alt. Ein auf Sexualstraftäter spezialisierter Gutachter ging im Rahmen der Ermittlungen davon aus, dass der Mann ein „weicher und vor allem bei Frauen gehemmter“, unauffälliger Mann, und wahrscheinlich ein Einzelgänger gewesen sei. Dass er nach vier Morden, die zunehmend mit mehr Gewalt erfolgten, völlig aufgehört haben könnte, hielten die Ermittler für unwahrscheinlich. Eher habe er nach der XY-Sendung seine Aktivitäten in eine andere Region verlegt.

Bei einer Wiederaufnahme der Ermittlungen verfestigte sich jedoch der Eindruck, dass der Täter „mit ziemlicher Sicherheit“ aus dem Kreis Steinfurt komme. Möglicherweise sei er als Textilvertreter unterwegs gewesen, als Soldat bei der Bundeswehr verlegt worden oder habe damals als Student die Universität gewechselt. Eine wirklich heiße Spur gibt es bis heute nicht.